[Photos du jour] C’est parti pour les illuminations de Noël à Tours

Guirlandes et sapins partout.

Des rues qui scintillent… Des sapins sur 14 places… Et un grand et gros Père Noël Place Jean Jaurès. Voilà le programme de Noël 2020 à Tours. Les rues se sont illuminées ce vendredi soir à 18h. Il y a toujours le grand chemin lumineux Boulevard Heurteloup, les guirlandes bleutées Boulevard Béranger, les décorations scintillantes Rue Nationale, les guirlandes à Beaujardin ou Bouzignac… Ce sera comme ça jusqu’au Nouvel An.

Parmi les nouveautés de cette année 2020 : pas de grand sapin Place Jean Jaurès (une absence regrettée par beaucoup de personnes, mais justifiée par la ville qui dit ne pas avoir trouvé d’arbre correspondant à ses critères) et donc un Père Noël Place Jean Jaurès plutôt qu’un bonhomme de neige ou un renne. Un Père Noël scintillant (et sa boîte aux lettres pour déposer les listes de cadeaux des enfants), aux côtés d’une petite forêt de sapins ebguirlandés. Des sapins que l’on retrouve également en grand nombre sur d’autres places comme Anatole France ou en grappes Place Châteauneuf, Place de la Victoire mais aussi dans différents quartiers.

On rappelle que cette année il n’y a pas de patinoire, de grande roue ou de manège-sapin à la gare en raison des contraintes sanitaires. Pas de Marché de Noël sous sa forme habituelle aussi, mais 4 petits marchés d’une dizaine de chalets autorisés du 4 au 20 décembre Bd Heurteloup, Place Anatole France, Place de la Résistance et Place Châteauneuf. Des restaurateurs pourraient notamment y participer.

Voici quelques images des décorations illuminées ce vendredi soir en centre-ville :