Tours, Loches, Amboise... Où peut-on se balader jusqu’au 15 décembre ?

Vous ne pouvez pas aller au-delà de 20km.

Les règles du confinement évoluent à partir de ce samedi 28 novembre. Depuis 4 semaines, le gouvernement imposait des sorties dans un rayon d’un kilomètre autour du domicile à l’occasion d’une balade, la sortie du chien ou un footing. Et ces escapades ne pouvaient pas durer plus d’une heure. La mesure a été largement critiquée, d’autant qu’elle était très restrictive (pêche interdite, par exemple).



Désormais, l’Etat vous laisse plus de liberté : jusqu’à la fin du confinement programmée le 15 décembre si l’épidémie de coronavirus poursuit sa décrue, les sorties sont autorisées jusqu’à 20km de chez soi et pendant 3h. Mais attention, toujours avec une attestation à remplir sur le site du ministère de l’intérieur, dans l’appli mobile Tours Anti Covid ou sur une feuille de papier.



Le gouvernement précise qu’il s’agit bien de sorties pour s’aérer ou faire du sport. Il n’est pas question d’en profiter pour aller voir de la famille ou des amis. Et l’extension du périmètre n’autorise pas non plus d’aller marcher avec des personnes qui ne sont pas confinées à vos côtés.



Une fois qu’on a dit ça, où peut-on aller ? Clairement bien plus loin que les limites de son quartier. Si l’on prend l’exemple de Tours, pour quelqu’un résidant en centre-ville, il y a possibilité de s’éloigner jusqu’à Villandry, à la confluence de la loire et du Cher. Mais aussi de rejoindre le bois des Hâtes, Neuillé-Pont-Pierre, Saint-Branchs, Reugny voire Nazelles-Négron mais pas Amboise, Azay-le-Rideau ou Loches. Voici la carte :

Si vous résidez à Amboise, vous pouvez franchir les frontières du département mais pas vous rendre jusqu’à Blois. Voici la carte :

On vous propose également ci-dessous des cartes pour Chinon, Loches et Bourgueil. Pour connaître votre périmètre personnalisé, rendez-vous sur ce lien.