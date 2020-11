StorieTouraine 27/11/20 - Nouveaux incendies au Champs de Mars ; Test d’un vaccin anti-Covid au CHU ; Un nouveau basketteur à l’UTBM...

Et le président de l’Université de Tours va quitter son poste.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce vendredi...

-----------

Incendies nocturnes...

Ce vendredi matin, à 3H40, les services de secours ont été appelés pour des incendies secteur Champs de Mars à Tours. Un conteneur poubelles a été incendié boulevard Preuilly et 2 véhicules, une Citroën C3 et une Mercedes Classé C allée Boucicaut. Ce secteur est fréquemment concerné par de tels faits. Dans le même temps, les sapeurs-pompiers sont intervenus avenue Stendhal aux Fontaines pour un feu de poubelle.

Cluster Covid...

L’hôpital de Château-Renault a fermé un service de médecine après une quinzaine de cas de coronavirus chez des patients et l’infection d’une vingtaine de membres du personnel de l’établissement. Le foyer de contamination a été découvert en début de semaine et la décision de fermer l’unité a été effective ce jeudi. La réouverture pourrait avoir lieu mardi prochain. En attendant les patients ont été dirigés vers Amboise. Aucun cas grave n’a été recensé.

Des nouvelles du vaccin...

On vous a déjà expliqué que le CHU de Tours fait partie des quelques hôpitaux français retenus pour participer aux tests des vaccins anti-Covid. Si certains laboratoires étrangers affirment être proches du stade de la commercialisation, ce n’est pas encore le cas pour tout le monde. Ainsi, le labo français Sanofi se prépare à entamer des tests dits de phase 3 (sur un échantillon humain important) et a donc retenu le CHU de Tours qui débutera les injections et le suivi des volontaires en janvier. 144 personnes ont été sélectionnées, représentatives de la population. L’étude complète durera un an.

Une nouvelle présidence pour l’Université

Ce lundi 30 novembre c’est l’élection du président ou de la présidente de l’Université de Tours. Et s’il y a au moins une chose que l’on sait avec certitude c’est que l’actuel patron Philippe Vendrix ne fera pas de second mandat. Elu il y a 4 ans, ce chercheur du CNRS a conduit une liste dans le cadre du scrutin mais il se retire de la course.

Un pigiste à l’UTBM...

L’un des joueurs majeurs de l’équipe de basket tourangelle est absent jusqu’en fin de saison après une blessure. C’est Vincent Pourchot. Pour renforcer son effectif, le club qui évolue en 3e division fait appel à Jérémy Bichard, un meneur venu d’un club de Pro B (Gries/Oberhoffen). Il a 30 ans, mesure 1m85 et connait le Val de Loire pour avoir joué à Angers. Son objectif : aider Tours à gagner et peut-être accéder en Pro B. Le rythme sera intense : 30 matchs à caler début 2021 hors playoffs.