Le programme du déconfinement dans les bibliothèques de Tours

Elles rouvrent ce samedi 28 novembre.

C'est une annonce forte d'Emmanuel Macron mardi soir : en plus de la réouverture de tous les commerces ce samedi 28 novembre, les bibliothèques et médiathèques peuvent de nouveau accueillir du public. Comme la ville de La Riche, la mairie de Tours saute sur l'occasion et abandonne son service de retrait de commandes passées en amont sur Internet pour un autre dispositif. Le plan de confinement ne sera dinc resté en place que 7 jours, après plusieurs semaines d'arrêt total du service.

Néanmoins, ne vous attendez pas à un retour complet à la normale. La municipalité va procéder en trois étapes dont voici le détail :

Du 28 novembre au 15 décembre, les usagers pourront de nouveau s’inscrire et se réinscrire en bibliothèque, venir choisir leurs documents dans les rayonnages ou dans les bacs et retirer leurs réservations. Le nombre de personnes autorisées dans chaque bibliothèque est soumis à une jauge indiquée à l’entrée de chaque espace (donc attente possible selon l'affluence).

La consultation de documents sur place, l’accès aux ordinateurs, l’écoute sur ou le visionnage sur place ne seront pas autorisés. Il sera de nouveau possible d’emprunter des documents selon les quotas en vigueur, c’est-à-dire jusqu’à 30 documents pour 4 semaines, ainsi que 5 réservations, mais pas encore de faire venir des documents depuis d’autres bibliothèques du réseau.



Le 8 décembre, le médiabus reprend ses tournées avec un protocole adapté : les arrêts seront desservis mais il ne sera pas possible de monter à l’intérieur, c’est le bibliothécaire qui donnera les documents et conseillera en direct.



À partir du 15 décembre, la consultation de documents et le travail sur place seront de nouveau autorisés, mais pas le travail en groupe, pour permettre la distanciation physique entre lecteurs. Les usagers pourront également demander des documents sur l’ensemble du réseau.



Pour plus d’information, rendez-vous sur www.bm-tours.fr