Touraine : vous n’imaginez pas à quel point la Banque Alimentaire a besoin de vous...

Elle organise sa grande collecte ce week-end.

On l’a déjà écrit mais il faut le répéter : la crise sanitaire plonge beaucoup de familles dans la précarité... Des femmes, des hommes et des enfants qui galèrent encore plus que d’habitude pour boucler les fins de mois et qui doivent faire appel aux associations caritatives tourangelles (épiceries sociales, Secours Populaire, Table de Jeanne-Marie, Restos du Coeur...). L’augmentation des besoins est chiffrée à 20% pour notre département.



Si toutes ces structures peuvent distribuer à manger c’est souvent grâce à la Banque Alimentaire. Cette association géante centralise les invendus des grandes surfaces ou d’autres professionnels avant de les redispatcher un peu partout dans le département.



Le problème c’est qu’elle a de plus en plus besoin de stock et que les « ramasses » organisées chaque semaine dans les magasins ne suffisent pas toujours. Voilà pourquoi ce week-end vous verrez des gilets orange en allant faire des courses. C’est la couleur des bénévoles de l’association, présents dans les supermarchés pour vous convaincre de donner des produits de première nécessité qui seront stockés puis redistribués au fil des besoins.



1 500 personnes seront mobilisées vendredi, samedi et dimanche dans une centaine de grandes surfaces tourangelles. 130 pour être précis.



Que pouvez-vous leur donner ? Des boîtes de conserve, des gâteaux, de l’huile, des pâtes, du riz, des produits d’hygiène... En fait tous ce qui ne se périment pas. Cela peut aussi être de la farine, du sucre, du chocolat, des fruits secs... En 2019, ce week-end de mobilisation avait permis de récupérer l’équivalent de 2 300 000 repas en Touraine soit 1 185 tonnes de produits.



Pour donner, vous pourrez remplir votre caddie puis déposer les articles dans ceux des bénévoles à la sortie des magasins. Autre solution selon l’endroit où vous allez : faire des dons avec un montant prédéfini (4, 7 ou 10€), le panier équivalent sera reversé à l’association.