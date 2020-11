StorieTouraine 25/11/20 - 23 décès Covid à l’EHPAD de Loches ; Accident mortel à Villebourg ; Exercice sécurité à Mettray...

Et 2,1 millions d’€ d’aide pour le château d’Amboise.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi...

--------------

Bilan Covid à Loches...

Depuis plusieurs semaines, l’EHPAD du Puygibault est fortement impacté par l’épidémie de coronavirus. La maladie est entrée et s’est vite répandue auprès des résidents et du personnel. Selon le dernier bilan de la direction, 23 personnes âgées sont décédées depuis la mi-octobre, 159 cas ont été recensés (sur un total 207 personnes accueillies). La situation a néanmoins tendance à s’améliorer. Par ailleurs, la plupart des patients infectés sont asymptomatiques. Les mesures d’isolement ont été levées pour 126 résidents. Face à l’ampleur de la situation, un accompagnement psychologique a été mis en place, y compris pour le personnel et les familles des retraités.

Accident mortel...

Un homme de 61 ans a été tué dans un accident de la route mardi soir sur la commune de Villebourg. Il circulait sur la D138 entre Neuillé-Pont-Pierre et Château-du-Loir... Et il a percuté un véhicule utilitaire qui arrivait face à lui. Son conducteur de 59 ans a été blessé, gravement, et transporté au CHU Trousseau. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de l’accident.

Exercice sécurité...

Si vous entendez des sirènes d’alerte du côté de Mettray ou Tours Nord c’est normal. Ce jeudi matin l’usine De Sangosse organise un exercice de sécurité et déclenchera son protocole d’alerte aux alentours de 9h. Une mesure obligatoire car l’entreprise de traitement des eaux est classée site à risques (Seveso).

Grève en Chinonais...

Les 4 syndicats de la centrale nucléaire d’Avoine appellent à la grève ce jeudi, pendant 24h, dans le but de dénoncer le projet Hercule de leur employeur EDF. Ils craignent notamment une hausse des factures d’électricité des Français, actuellement « parmi les moins chères d’Europe. »

Une grosse aide pour le Château d’Amboise...

Actuellement fermé à cause de la crise sanitaire, le Château Royal pourrait rouvrir mi-décembre selon les dernières déclarations d’Emmanuel Macron. En tout cas il va bénéficier du plan de relance et d’une enveloppe de 2,16 millions d’€ pour y financer des travaux. Cela servira pour rénover les terrasses, les remparts sud-est, et la chapelle qui abrite la tombe de Léonard de Vinci.

Tennis de table...

Deuxième défaite en 3 jours pour les joueuses du TT Joué en championnat de Pro Dames. Elles ont été battues 3-0 ce mardi soir face à Saint-Denis.