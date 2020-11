Les commerces de Tours peuvent ouvrir chaque dimanche jusqu’à Noël

La ville vient de le confirmer.

C’était l’annonce principale d’Emmanuel Macron mardi soir : tous les commerces peuvent rouvrir ce samedi 28 novembre. C’est la première étape d’un déconfinement progressif qui doit au moins d’étendre jusqu’au 20 janvier...



Dès ce week-end on va donc pouvoir reprendre le shopping attestation en main, sachant qu’il n’y a pas besoin de respecter de règle de distance ou de temps (on peut aller dans une boutique à plus de 20km de chez soi et faire ses courses pendant plus de 3h tant qu’on reste dans la même région). Néanmoins, les commerces vont encore devoir respecter des règles strictes : pas d’ouverture après 21h et maximum un client pour 4m² afin d’éviter d’avoir trop de monde dans les rayons.



Pour compenser ces mesures sanitaires qui risquent d’entraîner des files d’attente, le gouvernement s’est dit favorable à une ouvertue des commerces tous les dimanches jusqu’à Noël. Il faut savoir qu’habituellement, les magasins ne peuvent pas ouvrir plus de 10 dimanches par an et que les dates sont prédéfinies dans chaque agglomération.



Concernant la ville de Tours, la mairie annonce que les boutiques auront l’autorisation d’accueillir leur clientèle ce dimanche 29 novembre. Et les 3 dimanches de décembre avant Noël (6, 13 et 20) comme c’était déjà prévu. Vendredi, la municipalité fera d’autres annonces au sujet du plan de soutien aux commerçants.

A noter qu'ailleurs, les commerçants peuvent demander des dérogations en préfecture pour ouvrir le dimanche.