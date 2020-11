[Photos du jour] United Riders : le geste solidaire des motards à Tours

Ils aident les SDF en centre-ville.

C’est une maraude pas comme les autres qui s’installe ce mardi soir devant les Galeries Lafayette de Tours... La maraude des United Riders, présente ici chaque dernier mardi du mois. Ces bénévoles ont troqué l’uniforme coloré des ONG traditionnelles pour des vestes de cuir où trônent un logo bleuté rappelant celui de l’ONU, auquel on aurait ajouté deux grandes ailes évoquant la liberté.

Les bénévoles des United Riders distribuent des vêtements, des chaussures, des produits d'hygiène, du petit mobilier. C’est une ONG originale, où l’on se veut plus proche des bénéficiaires qu’ailleurs : on distribue moins, mais mieux nous disent-ils. Lorsque les bénéficiaires approchent des cartons pour trouver l’un un pull, le second une paire de chaussures, le troisième une brosse à dent, les bikers prennent alors des nouvelles de chacun, écoutent les besoins.



Patrick, biker au grand cœur, revendique cette proximité : “On est un peu des rebelles, on propose de l’aide directement, avec un circuit très court, les donateurs étant essentiellement des bikers, ils voient où vont les dons, ainsi il y a une meilleure visibilité, une plus grande clarté de nos actions.”



Être United Rider, c’est un peu une vocation, mais c’est aussi un honneur, les bikers voulant entrer dans l’ONG étant sélectionnés sur leur valeurs humaines, leur engagement dans les actions. 30 ans que cela dure et que les United Riders distribuent sans intermédiaire, à travers leurs maraudes pour les plus démunis. Ils interviennent également dans d’autres domaines tels que l’aide aux sinistrés : dernièrement 25 bikers de l’ONG sont descendus dans la vallée de la Roya aider les sinistrés des inondations.

Si vous souhaitez aider les United Bikers tourangeaux : [email protected]

Pascal Montagne