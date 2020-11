Créations et live stream : le quotidien confiné d’un DJ tourangeau

Il s’adapte comme il peut à la situation.

Antoine Garrel est un DJ tourangeau aux shows originaux : il ne se déplace jamais sans sa batterie. Cette année, il a participé au lancement du Tour de France à Nice mais c’est globalement le seul gros événement maintenu dans son agenda. Le jeune homme qui s’est lancé il y a trois ans et qui fait tout en autoproduction souffre de la crise sanitaire qui empêche bon nombre de manifestations de voir le jour. Ainsi, impossible pour lui de se produire en boîte de nuit car ça fait 8 mois que les discothèques du pays n’ont pas organisé la moindre soirée...



« Avant le confinement j’étais plutôt dans une phase montante de mon projet, j’ai fait deux premières années positives » explique Antoine Garrel qu’on appelle par exemple dans des soirées étudiantes ou des shows de fin d’année. Le coronavirus a mis un coup d’arrêt brutal à sa progression sans tout remettre à plat : « Beaucoup de mes dates ont été reportées sur 2021. » Néanmoins, certains festivals qui manquent de visibilité ont préféré annuler totalement leur demande de prestation. Et rien ne dit que les shows prévus au premier trimestre de l’année prochaine pourront se tenir normalement. Tout dépendra de l’évolution épidémique.



La situation d’Antoine Garrel c’est un exemple parmi de nombreux autres dans le monde artistique et dans l’univers de la nuit. Sur le plan financier, le DJ a bénéficié de quelques aides - notamment via la SACEM - et sur le plan personnel il tente de mettre à profit la situation pour créer un maximum de nouveautés « dans un mood positif. J’ai envie ramener les gens vers des sentiments positifs » nous dit-il.



Antoine Garrel en aura l’occasion ce mercredi soir depuis Cour-Cheverny en Loir-et-Cher... Il va mixer chez Audio Espace, une entreprise événementielle qui l’invite dans son Labo pour un live d’1h diffusé en direct sur Internet. A voir dès 19h30 sur la chaîne Twitch que le Tourangeau crée pour l’occasion et qu’il compte bien alimenter de nouvelles prestations dans les semaines qui viennent. Le show sera également dispo en replay sur YouTube si vous préférez attendre le week-end pour vous ambiancer avec... Ce sera probablement l’occasion de découvrir les fameuses créations 2020.