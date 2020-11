StorieTouraine 24/11/20 - 4,6 millions d’€ pour le tram B à Tours ; L’appel des Restos du Coeur ; SOS Amitié veut + de bénévoles...

Et un point tennis de table.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mardi...

------------------------

Un coup de pouce pour le tram de Tours...

La ligne B qui doit être construite d’ici 2025 devrait coûter pas loin de 500 millions d’€ tout compris. Gros budget pour relier La Riche à Chambray via Tours Centre et les Fontaines. Du coup Tours Métropole cherche des subventions... Elle vient d’en obtenir une de l’Etat via le plan de relance post-Covid : 4,6 millions d’€. Les élus de l’agglo devraient également pouvoir bénéficier d’autres aides, de l’Europe par exemple. Mais aussi de prêts à des taux réduits. Les travaux sont censés commencer d’ici deux ans.

Des aides pour les Restos du Coeur...

L’association caritative lance sa 36e campagne d’hiver ce mardi. Elle attend 9 000 bénéficiaires en Indre-et-Loire, un chiffre en hausse, particulièrement à cause de la crise sanitaire. Vu la demande, il y a besoin de bénévoles... Mais aussi d’un camion car celui que les équipes utilisent est tombé en panne. De son côté le Conseil Départemental annonce un soutien de 142 000€ pour acquérir 3 camions frigorifiques, des frigos pour les centres de distribution, des vêtements de travail... La collectivité a également donné une voiture pour renforcer la flotte des Restos.



D’autres associations caritatives vont être aidées par le Département : Emergence (117 000€), le Secours Populaire (26 000€), Le Petit Plus de Bourgueil (2 500€) ou Le Comité d’entraide des personnes démunies de Montlouis (14 500€).

SOS Amitié Touraine a besoin de bénévoles...

L’association répond aux appels des personnes qui se sentent seules, qui ont besoin de parler à quelqu’un. Particulièrement utile en cette période de confinement où les interactions sociales sont limitées. Mais il n’y a pas assez d’écoutants dans le département (seulement 20) donc n’hésitez pas à proposer votre aide : il y a des coups de fil toutes les 45 secondes, c’est dire l’étendue des besoins. Précisons que ce rôle requiet une formation assez longue afin d’acquérir les bons réflexes lors des conversations.

Tennis de table...

Après une défaite contre Nîmes-Montpellier ce week-end, pas le temps de souffler pour les joueuses du TT Joué en championnat Pro Dames. Elles se déplacent à Saint-Denis ce mardi soir, un club à priori plus fort. Chez les hommes, la 4S de Tours devait affronter les Bretons de Thorigné-Fouillard en Pro B mais la rencontre est reportée pour cause de cas Covid suspect dans l’effectif tourangeau.