Tours : Un numéro vert « solidaire » face à la crise

Besoin d’aide ou envie d’aider : un numéro unique est disponible.

La ville de Tours, via le CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) a décidé de mettre en place un nouveau numéro vert gratuit (0 801 907 800) afin de lutter contre la crise sociale liée à l’épidémie du Covid-19.

L’idée de ce nouveau numéro est d’être « un facilitateur » des solidarités de proximité indique Cathy Münsch-Masset, 1ere adjointe en charge des solidarités à la ville de Tours. Un dispositif recto-verso, aussi bien pour ceux qui seraient d’en le besoin que pour ceux qui voudraient proposer leur aide.

Côté pile, ce numéro est accessible pour les personnes désireuses ou ayant besoin de s’informer sur l’action sociale, les activités mises en place par les associations et structures liées aux solidarités…

Côté face, il permet de recueillir les propositions d’aides ou de services aux bénévoles.

Le but est de créer une boucle, alors même que l’adjointe fait remarquer que les confinements printanier et automnal ont mis en exergue justement les solidarités de voisinage. Aide administrative, courses à récupérer… ce service se veut utile et privilégie les aides ponctuelles. Nous voulons accompagner les « voisins solidaires » explique encore Cathy Münsch-Masset, qui souhaite que ce dispositif lancé pendant la crise que nous traversons se poursuive durant tout le mandat.

Le numéro est ouvert du lundi au vendredi aux horaires d’ouverture du CCAS (8h30-12h30 et 14h-17h). En dehors de ces heures, un formulaire est disponible sur le site du CCAS de la ville : http://www.ccas-tours.fr

A noter également que pour tout ce qui concerne les demandes urgentes d’aides sociales, il est indiqué de composer plutôt le 02.18.96.11.15