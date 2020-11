[Photos du jour] Le visage quasi définitif des hôtels de Porte de Loire

Le chantier continue de progresser.

Près de 5 mois que l’on n’avait pas publié de photos sur l’avancée du chantier en haut de la Rue Nationale… En dépit des nombreuses critiques qu’il cristallise, il va bien falloir s’habituer à ce nouveau paysage. On rappelle que côté ouest, à proximité du Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, c’est un hôtel 4 étoiles de 100 chambres qui est annoncé avec des commerces au rez-de-chaussée. De l’autre côté des rails du tramway, un hôtel 3 étoiles de 70 chambres doit voir le jour avec des commerces au rez-de-chaussée et l’entrée du Musée du Compagnonnage qui disposera ainsi d’une vraie vitrine. Plusieurs appartements privés ont également été intégrés au projet.

Retour en arrière : les hôtels en juillet

Cela fait déjà de longs mois que les bâtiments ont leur allure définitive : 4 étages ou 7 pour les deux tours qui font face à la Loire. Les parements en pierre naturelle sont posés et le recouvrement des tours en cours d’achèvement. L’objectif es d’avoir deux avancées qui brillent selon les lumières environnantes…

Ces dernières semaines, on a également vu prendre forme la partie dédiée aux logements privés avec leurs balcons et les auvents qui surplomberont les vitrines (côté ouest). Chapeauté par le géant du BTP Eiffage, le chantier est censé s’achever dans la première moitié de 2021. Les hôtels devraient être exploités par des marques du célèbre groupe Hilton. Ils ouvriront en tout cas dans un contexte très particulier car c’est plutôt le genre d’établissement qui attire les voyageurs d’affaire ou les touristes étrangers, deux clientèles qui se sont évaporées avec la crise sanitaire et qui ne reviendront peut-être pas tout de suite en grand nombre (cela dit, l’été dernier, les hôtels de moyenne gamme et haut de gamme ont attiré plus de français).

Quant aux commerces, on ignore toujours le nom des enseignes qui s’installeront.

Retour en arrière : les hôtels en mai, en février, en janvier, en novembre 2019, en octobre et enfin en mai au lancement du chantier.