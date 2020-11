StorieTravaux 22/11/20 – Coupure de l’A85, travaux à Monts… Les chantiers de la semaine

Attention aux déviations.

On vous aide à organiser vos trajets : chaque dimanche Info Tours liste les nouveaux travaux annoncés à notre rédaction. Voici ceux attendus à partir du 23 novembre…

A85 :

Du mercredi 25 novembre à 20h au jeudi 26 novembre à 7h, jour et nuit : fermeture de l'autoroute entre les échangeurs de Bourgueil (n°5) et de Langeais (n°7), dans les deux sens de circulation. Suivre la déviation mise en place sur le réseau local sur la levée de la Loire jusqu’à Bourgueil. Il s’agit du chantier pour le doublement des viaducs traversant la rivière Roumer. Sachez d’ores et déjà que d’autres fermetures sont annoncées début 2021. Ce n’est qu’après ces ultimes opérations qu’on pourra enfin emprunter les ouvrages sur 2 voies dans chaque sens.

Monts :

Jusqu’au 8 janvier, la circulation s’annonce perturbée sur la Route du Ripault en lien avec les travaux d’élargissement de l’A10 qui va passer à 2x3 voies jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine. La D87 sera coupée de lundi 9h à vendredi 16h, jour et nuit. Pareil la semaine du 30 novembre puis par intermittence en décembre, sauf pendant la période des vacances scolaires. Le chantier prendra fin la première semaine de janvier avec de nouvelles coupures.

Tours :

Dès ce lundi et jusqu’au 11 décembre, travaux Allée Lucien Guitry (stationnement impossible pour refaire les trottoirs). Rue de Boutteville, circulation interdite pour deux semaines pour refaire la route. Stationnement impossible mercredi, jeudi et vendredi Rue du Dr Herpin le temps de refaire la route, et même circulation coupée vendredi dès 8h. Enfin, début d’un chantier de 3 semaines à la Croix Pasquier entre la Rue de la République et la Rue Coty.

Travaux avec perturbations du réseau Fil Bleu :

En raison de travaux Boulevard de Chinon à Joué, l’arrêt Bd de Chinon n’est pas desservi mercredi 25 par les lignes 5 (direction St Pierre Gare), 16 (direction Joué Gare) et 69 (direction Ballan Gare).

En raison de travaux rue de la Chanterie à Saint-Cyr, l'arrêt Chanterie n’est pas desservi par la ligne 73 (direction Jean Jaurès) jusqu’au 2 décembre. Vous devez vous reporter à l'arrêt Delacroix situé rue des Bordiers.

En raison de travaux rue de l’Hippodrome à Chambray, les arrêts Bad Camberg et Chambray Mairie ne sont pas desservis par les lignes 3b (direction Grand Sud) et 30 (direction CHU Trousseau). De lundi à vendredi, vous devez vous reporter à l'arrêt Chambray 2 Joule (ligne 3b) situé rue de Joué, où à l’arrêt Joule (ligne 30) situé rue Joule, où à l’arrêt Tamaris situé rue de l’Hippodrome.