[#MIAM] On a trouvé la meilleure bûche de Noël (avec du Sainte-Maure dedans)

Et vous pouvez la faire vous-même.

2020 ne sera pas complètement ratée. Depuis quelques années, on voit les calendriers de l’Avent sans chocolats se multiplier : maquillage, bière, thé… Il y en a pour tous les goûts. C’est pareil avec les bûches. Et si le reconfinement a très vite relancé la saison des raclettes et fondues parce que ces repas nous réconfortent, voilà qui devrait également faire plaisir à pas mal de monde : pourquoi pas manger une bûche de Noël toute en fromages. Avec du Sainte-Maure-de-Touraine parmi les ingrédients, de quoi nous donner envie de l’ajouter direct à la liste des spécialités locales.

Ce n’est pas en Indre-et-Loire que l’idée a germé mais du côté de la marque Tentation Fromage qui décrivait le concept en ces mots à son lancement :

« Une base intense et fruité de Beaufort d’Alpage. Un cœur frais de Sainte-Maure-de-Touraine. En premier une couche de cheddar. En deuxième une couche typée de tomme de brebis brûlée. En dernier une couche épicée de fourme d’Ambert. Le tout enrobé d’une mousse onctueuse de chèvre frais à la truffe et parsemé de copeaux de noix. »

Visuellement, le trompe l’œil est réussi : on a l’impression de se retrouver devant une bûche pâtissière avec ses différentes strates et cet air gourmand. On n’a pas de lien à vous fournir pour l’acheter (le prix était tout de même de 160€) mais on vous donne la recette pour la faire soi-même et c’est plutôt facile à réaliser…

La base se constitue donc d’un beaufort ou d’un autre fromage à pâte cuite (comté, abondance…) sur lequel vous poserez votre Sainte-Maure-Touraine entier, on peut également imaginer de faire une préparation au chèvre assaisonnée que lon moulera en boudin et qu’on laissera refroidir avant le montage. La deuxième couche sera constituée de cheddar qui viendra donc enrober le Sainte-Maure, la brebis, à nouveau du cheddar et enfin le bleu. L’écorce de votre bûche sera constituée de la mousse au chèvre à assaisonner à votre convenance. On vous conseille par exemple cette recette.

D’autres recettes de bûches au fromage sont dispos sur le net. Sans Sainte-Maure mais vous pouvez les modifier pour en rajouter…