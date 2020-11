ReplayTouraine #48 – L’ex-président Giscard hospitalisé, un moulin qui ferme, l’avenir de Jean Jau en question… Les 5 infos de la semaine

On revient aussi sur le test d’un médicament au CHU de Tours.

Le samedi c’est le bon moment pour faire un point sur ce qu’il s’est passé ces derniers jours en Indre-et-Loire… C’est ce qu’on vous propose avec le ReplayTouraine. Voici l’édition de ce 21 septembre…

-------------------

1 – Valéry Giscard d’Estaing hospitalisé au CHU de Tours

L’information a vite fait le tour de France en début de semaine : l’ancien président de la République a été transféré à l’hôpital Trousseau de Chambray depuis sa résidence d’Authon dans le Loir-et-Cher. Rien n’a filtré sur son état de santé et on a finalement appris qu’il était rentré chez lui en cette fin de semaine. C’est la deuxième fois que l’homme de 94 ans fait un séjour à l’hôpital depuis la rentrée. La première c’était suite à des soucis pulmonaires.

2 – Une étude stoppée

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus, le CHU de Tours participe activement à des recherches pour améliorer le traitement des patients hospitalisés. Il participe également aux études en cours pour trouver un vaccin. Néanmoins, la recherche, ça ne marche pas à tous les coups… La preuve avec un essai autour de l’Anakinra, dont on vous avait parlé en détails au printemps. Il a été stoppé en raison d’une surmortalité parmi la trentaine de malades ayant rejoint le programme. Par ailleurs, ce revers ne remet pas en cause les prescriptions habituelles de ce médicament (par exemple pour la polyarthrite).

3 – Un moulin qui ferme

Cette semaine, le maire de Semblançay a dit tout le mal qu’il pensait de la fin d’activité annoncée du moulin de sa commune qui fait actuellement travailler 15 personnes. La production de farine doit s’arrêter à la fin de l’hiver. L’élu s’indigne que le propriétaire ne souhaite pas vendre le site et qu’il se retrouve donc face à une friche industrielle sur sa commune. Les boulangers du département clients de la société Axiane devront eux se fournir ailleurs.

4 – Un chantier spectaculaire sur l’A10

L’élargissement de l’autoroute se poursuit entre Veigné et Sainte-Maure-de-Touraine… D’ici 3 ans elle sera à 2x3 voies ce qui implique notamment de construire un nouveau viaduc au-dessus de l’Indre. Cette semaine une gigantesque poutre métallique de 700 tonnes a été glissée à côté des voies de circulation, en parallèle également de la nouvelle ligne TGV qui passe tout près. D’ici février 2021, une seconde poutre du même poids viendra s’accoler à la première. Rappelons également que ce chantier entraîne régulièrement des perturbations de circulation à surveiller.

5 – Votre avis sur la Place Jean Jaurès

Dans le cadre du projet de seconde ligne de tramway, il faudra sans doute réaménager la Place Jean Jaurès car les rails arrivant du Boulevard Béranger tourneront devant le Palais de Justice pour se raccorder à la première ligne. La mairie compte lancer une vaste consultation pour définir le futur de cet espace emblématique… En attendant, nous avons voulu recueillir votre avis sur la Place Jean Jau d’aujourd’hui et celle de demain dans un sondage auquel vous pouvez encore participer en attendant la publication des résultats d’ici peu…

Loading…

BONUS – Expo photo

Les musées vont bientôt rouvrir (on y croit, on espère !). Sur 37 degrés, on vous présente une expo photo qu’il faudra absolument découvrir à ce moment-là au CCC OD de Tours.