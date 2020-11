StorieTouraine 19/11/20 – 10 millions d’€ pour l’industrie aéronautique ; L’appel à l’aide d’un artiste cambriolé ; 17 000 jouets offerts aux Restos du Cœur…

Et la suite du feuilleton autour de la fermeture des commerces non essentiels.

La StorieTouraine est un résumé de l'actualité en Indre-et-Loire. Voici l'édition de ce jeudi…

Commerces non essentiels (suite)…

Le gouvernement devrait autoriser la réouverture des commerces d’ici le 1er décembre, voire dès le 27 novembre si leurs représentants obtiennent gain de cause. Au cas où ce ne serait pas le cas, le ministre de l’économie a demandé aux grandes enseignes de décaler l’opération promo Black Friday d’une semaine pour que tout le monde puisse en profiter (ce serait donc le 4 décembre). En attendant, sachez qu’après Tours, Joué, Amboise ou Langeais, une carte des commerçants du Sud-Touraine qui continuent de travailler a été publiée par la communauté de communes Loches Sud Touraine. Pas moins de 300 adresses ! Plus d’infos sur http://commerce.sudtouraineactive.com

Par ailleurs, la sénatrice LR tourangelle Isabelle Raimond-Pavéro prend position sur le sujet des petits commerces : « La situation sanitaire est très préoccupante sur notre territoire et c’est la raison pour laquelle je souhaite une territorialisation des décisions qui permettrait aux préfets en lien avec les maires de rouvrir localement les petits commerces, si la situation sanitaire le permet et sous contrôle Alors que les fêtes de fin d’année approchent, nous devons être sûrs que les Français puissent se retrouver sereinement pour le repas de Noël ou du Nouvel An, sinon, nous continuerons le yo-yo de l’échec dans la relance sanitaire et dans la relance économique. »

La relance dans l’aéronautique…

C’est aussi un secteur très touché par la crise sanitaire : plus d’avions qui volent, moins de commandes d’appareils neufs, et les entreprises qui fabriquent les pièces pour les gros constructeurs se retrouvent fragilisées. Plusieurs ont déjà annoncé des réductions d’effectifs. Ce jeudi, le député LREM amboisien Daniel Labaronne annonce un plan d’investissement de 10 millions d’€ pour la filière sur sa circonscription, à Amboise et Nazelles-Négron. Dont plus de 3 millions de subventions publiques.

Les dossiers concernés : le projet MKAMI de MÉCACHROME est soutenu par le plan de relance à hauteur de 2,47 millions d'€ permettant la réalisation d'un investissement sur le site d'Amboise de 7,9 millions d'€. Le projet Industrie 4.0 RAVAJ de RÉOREV se voit quant à lui attribuer une subvention de 873.000 € pour un investissement de 1,8 million d'€.

Un soutien bienvenu…

A Tauxigny, l’entreprise WDK Groupe Partner qui organise habituellement une grande vente de jouets à prix cassés avant Noël renonce à cet événement pour cause de crise sanitaire. Elle va tout de même vider son entrepôt tourangeau et celui de Reims en offrant 17 000 jouets aux Restos du Cœur. Ils seront remis à l’association dans les prochains jours. Utile car les familles sont de plus en plus nombreuses à faire appel à la solidarité en raison de la pandémie.

Appel à l’aide d’un artiste…

François-Xavier Chanioux est installé à La Morinerie de Saint-Pierre-des-Corps, comme beaucoup d’autres artistes qui y ont leur atelier. Celui qui a programmé une exposition au Château de Tours vient de se faire voler l’équivalent de 20 ans de travail après une effraction sur sa voiture en début de semaine : son ordinateur et son disque dur ont disparu. Il a lancé un appel à l’aide pour retrouver ce matériel parce qu’il n’a pas de copie des fichiers. Il a donné son contact en cas d’informations et propose une récompense financière conséquente (06 77 58 94 04).

Manifestation de Gilets Jaunes…

Ça fait deux ans que le mouvement a débuté. Pour marquer le coup, et toujours dénoncer les injustices sociales, fiscales ou écologiques, des militants appellent à se rassembler Place Velpeau à Tours ce vendredi dès 18h. Le dernier rassemblement d’ampleur de Gilets Jaunes a eu lieu mi-septembre à Tours avec une centaine de personnes. Depuis, quelques manifestations sporadiques ont eu lieu Place Jean Jaurès.

La grande forme des Chambraisiennes…

Les handballeuses du CTHB ont largement dominé leurs voisines loirétaines de Fleury-les-Aubrais ce mercredi soir depuis Saint-Cyr-sur-Loire. Victoire 36-24 dans le cadre de la 9e journée du championnat de l’Elite féminine française. Un beau succès face à une formation qui joue en coupe d’Europe cette saison, un statut que vise justement le club tourangeau. Pour l’instant, il point à la 8e place du classement provisoire. Il faut aussi rappeler que cela faisait 4 semaines quasiment que les joueuses n’avaient pas disputé un seul match en compétition officielle.