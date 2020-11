Grande maison + jardin : une micro-crèche supplémentaire à Tours-Nord

Elle vient tout juste d’ouvrir.

Il y a quelques semaines on vous parlait de l’inauguration d’une petite crèche bilingue français-anglais avec pédagogie Montessori à Tours-Nord, pas très loin de Decathlon. En voici une autre, cette fois dans le quartier de l’Europe, pas très loin du Beffroi et de la médiathèque François Mitterrand.

Nous sommes Allée Lucien Guitry, où la maison du N°3 a complètement été rénovée pour se transformer en micro-crèche de 135m² avec jardin de 250m². La Cabane à Rêves vient d’ouvrir en ce mois de novembre 2020, avec une capacité de 10 enfants de 0 à 3 ans (il reste quelques places au moment de publier cet article, en particulier pour des enfants qui marchent déjà). « On ne voulait pas de local commercial pour s’installer, on a donc cherché un joli cadre avec un extérieur ce qui était indispensable pour nous » expliquent Manon Avril et Emilie Dhavernas, les deux femmes à l’origine de ce projet.

Des ateliers langue des signes ou sophrologie

Manon a 25 ans, avec 4 ans et demi de carrière dans le monde de la petite enfance (elle a travaillé dans plusieurs crèches, à domicile, chez Cispéo ou à Joué-lès-Tours). Emile a 38 ans, une grande fille, 6 ans d’expérience dans l’armée de terre ou encore un passé d’assistante administrative dans une société de sécurité avant sa reconversion auprès des tout petits (elle a néanmoins fait dès le début des études dans le médico-social).

Leur projet de micro-crèche, Marion et Emilie ont commencé à le penser début 2018, alors qu’elles étaient collègues dans la même structure :

« On se reconnaissait dans nos méthodes de travail et on avait envie de pouvoir travailler comme on l’entendait, de mettre en place notre propre projet de crèche familiale avec une ambiance cocooning, où tout le monde se sente bien. »

Le projet de La Cabane à Rêves c’est donc une maison louée au père de Manon avec deux dortoirs (dont un qui se transforme en salle d’activités), une salle de change, une grande salle de vie avec véranda, un coin cuisine pour réchauffer les repas apportés par les familles mais qui peut aussi servir à organiser des ateliers gastronomiques avec les enfants. Les petits pensionnaires sont accueillis du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30 par les deux gérantes et deux salariées, Gabrielle – référente technique spécialement venue de Bretagne – et Laurie, formée aux techniques Montessori.

Au programme : des journées en groupe sauf pour les siestes, des jeux, possiblement des ateliers autour de la langue des signes ou de la sophrologie : « On prend ce qu’on trouve important dans chaque pédagogie mais on ne tend pas vers une méthode en particulier » concluent les gérantes.

Plus d’infos et tarifs sur le site web de la structure.