StorieTouraine 18/11/20 – Clusters Covid en série ; Cyberattaque à la Chambre d’Agriculture 37 ; Un viaduc tout neuf pour l’A10…

Et le retour à la compétition des handballeuses de Chambray.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi…

Clusters Covid en série…

Plusieurs nouveaux foyers de contamination au nouveau coronavirus ont été recensés en Indre-et-Loire : 5 cas positifs avérés et 35 cas contact au collège Jean Zay de Chinon (des élèves contaminés au sein de leur famille d’après la direction), 40 cas à l’EHPAD Choiseul de Tours-Nord (dont 28 résidents et 12 salariés, souvent sans symptômes d’après la direction citée par la NR), et une cinquantaine de cas en deux semaines au centre médico-social de La Boisnière de Château-Renault qui accueille des enfants et adultes en situation de handicap. Les résidents sont confinés. Malgré ces clusters, on rappelle que la tendance est à la baisse des contaminations depuis plusieurs jours en Indre-et-Loire même si ça ne se voit pas encore vraiment à l'hôpital.

Cyberattaque à la Chambre d’Agriculture…

L’institution qui vient en aide aux agriculteurs tourangeaux a été victime d’un hacking informatique vendredi 13 novembre. Il vaut mieux la contacter par téléphone (02 47 48 37 37) en cas de besoin. Les 70 salariés continuent de travailler malgré un quotidien perturbé. Deux autres Chambres ont également été victimes d’une attaque.

Chute de remorque…

Un camion-citerne qui circulait sur le Boulevard Wagner de Tours y a perdu sa remorque ce mercredi matin, au niveau de la caserne des pompiers. Le trafic a été perturbé en direction du Carrefour de Verdun mais aussi dans l’autre sens le temps de transvaser le chargement de fioul dans un autre véhicule. Le trafic est normal cet après-midi. L’accident serait lié à la casse d’une pièce mécanique.

Nouveau viaduc sur l’A10…

Après avoir élargi l’autoroute entre Chambray et Veigné pour avoir 3 voies de chaque côté, le groupe Vinci entreprend la même opération jusqu’à Sainte-Maure-de-Touraine d’ici 2023 (et plus tard jusqu’à Poitiers). Le chantier nécessite notamment de déconstruire et reconstruire les ponts qui enjambent l’axe routier mais aussi d’installer de nouveaux ouvrages sur lesquels passeront les véhicules qui rejoignent le Poitou ou l’agglomération tourangelle. Ainsi, cette semaine, c’est sur la Vallée de l’Indre que se porte l’attention avec l’installation d’une poutre géante pour un nouveau viaduc ce mardi. Elle pèse 700 tonnes et sera adossée à une seconde poutre du même poids en février. Un autre viaduc est en cours de construction pour franchir la vallée de Courtineau au sud du département.

Restructuration à Loches…

La société Mirion Technologies a annoncé 37 suppressions d’emplois en Indre-et-Loire, département où elle ne conservera que 13 salariés en 2021. L’entreprise de radioprotection qui travaille pour les secteurs du nucléaire ou de la sécurité va par ailleurs déménager. Elle est actuellement dans la zone d’activité de Vauzelles. D’après la NR, la direction invoque des baisses de commandes mais chez les salariés on s’étonne de la décision alors que l’entreprise reste en bonne santé financière.

Handball…

Presque un mois que les joueuses de Chambray n’ont pas joué. Elles reviennent sur le terrain ce mercredi (à huis clos), pour un derby face aux Loirétaines de Fleury-les-Aubrais plutôt en forme en ce moment en championnat comme en Coupe d’Europe. Un défi donc pour l’équipe coachée par Jérôme Delarue qui vise une qualification européenne en fin de saison. La rencontre disputée à Saint-Cyr sera retransmise en direct dès 20h sur la page Facebook du club.

Tennis de table…

Tours allait à Chartres ce mardi dans le cadre du championnat de Pro B. Face à un favori de la compétition, la 4S a bien rivalisé s’inclinant 3-2. Soit 7 points glanés en 3 rencontres pour une formation qui espère monter au niveau supérieur.