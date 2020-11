Le Japan Tours Festival n’aura pas lieu en février 2021…

Mais en plein été.

Un nouveau bouleversement en lien avec l’épidémie de coronavirus... Le confinement est censé prendre fin le 1er décembre mais il semble acquis que des restrictions sanitaires vont perdurer pendant de longues semaines, peut-être tout l’hiver. Par exemple, les dernières informations n’évoquent pas de réouverture des bars ou restaurants avant la mi-janvier. Quant aux discothèques, malgré l’amélioration de la situation pendant l’été, elles n’ont jamais pu rouvrir. Cela fait désormais tout pile 8 mois que personne n’a pu y danser.

Dans ce contexte, pas facile d’organiser des événements censés rassembler des milliers de personnes…

Chaque jour ou presque nous recevons des annonces de reports ou d’annulations d’événements. Des concerts ou spectacles qui décalent leurs représentations fin 2021 voir en 2022 en espérant que tout ira mieux d’ici là. Ce mardi, c’est le Japan Tours Festival qui communique…

A la base, l’événement devait se dérouler sur 3 jours du 26 au 28 février 2021. Déjà perturbé par l’épidémie pour son édition 2020 (seulement 4 000 personnes autorisées le dernier jour), le festival qui met en avant la culture japonaise, les mangas ou l’univers geek semble craindre des mesures trop restrictives pendant l’hiver et préfère donc opter dès à présent pour un nouveau créneau du calendrier, à une date complètement inédite puisque ce sera le week-end du 30-31 juillet et 1er août… Toujours au Parc Expo de Tours et dans une version différente annoncée par les organisateurs, avec des animations en extérieur alors que jusqu’ici tout se déroulait dans les halls de Rochepinard.

Tours Evénements précise que les places déjà achetées restent valables pour l’été. Et les réservations sont toujours ouvertes.