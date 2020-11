[En vitrine] On a la solution pour un shopping de Noël en ligne ET local

L’Echoppe Ephémère de Tours débarque sur Internet.

Des bijoux, des tote bags, des tasses, des bougies… Chaque année ce sont des idées cadeaux que l’on chine à l’Echoppe Ephémère de Tours, une boutique qui ouvre juste avant les fêtes de fin d’année pour mettre en valeur les créations tourangelles ou ligériennes qui forment d’excellents présents à glisser sous le sapin. L’initiative existe depuis l’année 2008 et c’est toujours un franc succès, avec un renouvellement des stands très fréquent pour faire sans cesses de nouvelles découvertes.

Mais voilà… Avec le reconfinement en vigueur jusqu’au 1er décembre pour lutter contre le coronavirus, l’ouverture du magasin programmée le 7 novembre au pied de la Fnac de la Galerie Nationale est repoussée. Cela dit, si vous avez envie de préparer Noël dès maintenant, Internet peut vous sauver la vie. Sans pour autant enrichir les mastodontes de la vente en ligne.

Plus de 80 créations originales disponibles

Direction donc le site www.lechoppeephemere.com, sur lequel vous trouverez une boutique rassemblant les produits de 27 créatrices et créateurs de Touraine ou du Val de Loire. « On avait mis en place un petit click & collect cet été en ouvrant une boutique éphémère à Blois, ça n’avait pas très bien marché mais on se disait que ça pourrait nous resservir » explique Stéphanie Bourgeois, responsable de la boutique Petite Série de la Rue Constantine et qui fait partie des responsables du projet. Vu les circonstances, il faut bien constater qu’elle a eu raison.

Parmi les marques exposées, 4 jeunes dont l’entreprise a moins de deux ans d’existence : « C’est une nouveauté pour nous, on voulait proposer un tarif préférentiel pour celles et ceux qui ne peuvent pas forcément investir dans un grand corner » éclaire la commerçante. D’autant plus que cette année ce sera difficile d’exister en dehors du web, les marchés de Noël s’annulant les uns après les autres.

Paiement en ligne, retrait à Tours

Chaque exposant ou exposante de l’Echoppe Ephémère a la possibilité de référencer trois produits dans la boutique virtuelle soit plus de 80 propositions. Premiers prix à moins de 10€ pour des savons ou des bougies, et beaucoup d’articles qui ne dépassent pas 30€. Il y a également la possibilité d’acquérir des bons d’achat de 30, 50 ou 100€ à dépenser une fois la boutique ouverte et qui seront remboursés si jamais le confinement empêche le magasin d’accueillir sa clientèle.

Le paiement se fait en ligne, et les retraits les mercredis et samedis matins de 10h à 13h à la boutique Petite Série, sans contact, directement à la porte (possibilité également de prendre un rendez-vous à un autre moment dans la semaine). Ajoutons qu’en faisant votre sélections d’article, il est possible de cliquer directement sur les sites et les réseaux sociaux des artistes ou artisans pour découvrir tout leur catalogue et faire des emplettes supplémentaires. Un coup de pouce supplémentaire car la période est très complexe à passer… « Dans certains cas ils ne font aucune vente » résume Stéphanie Bourgeois qui craint elle-même pour son activité, sachant qu’elle réalise en moyenne 40% de son chiffre d’affaire annuel sur les mois de novembre et décembre..

Olivier Collet