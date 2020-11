A Tours, une conférence en ligne sur les médecines alternatives

C’est gratuit.

Depuis 6 ans à Tours, on peut régulièrement suivre des conférences gratuites sur les grandes questions qui agitent le monde de la santé. Elles ont lieu le jeudi et sont donc baptisées Les Jeudis de la Santé. D’habitude ça se passe à l’Hôtel de Ville Place Jean Jaurès mais en ce moment ce n’est pas possible à cause du confinement. Cela dit, il y aura une conférence ce jeudi 19 novembre à 18h30.

Le thème : médecines alternatives, pour qui, pour quoi ?

C’est un praticien du CHU de Tours qui va s’exprimer sur le sujet : Philippe Colombat, professeur en hémartologie.

Le pitch de la soirée : L'ostéopathie, la mésothérapie, l'hypnose, l'acupuncture sont-elles vraiment des "médecines alternatives ? Ne vaudrait-il mieux pas parler de "médecines complémentaires", de "thérapies complémentaires" voire de "pratiques de soins complémentaires". Après avoir abordé leur classification et insisté que toutes ne sont pas comparables et devant le constat que, dans certaines études, plus de 60% des patients y ont recours dans certaines pathologies, il convient de réfléchir aux raisons pour lesquelles tant de patients se tournent vers elles : carence de la médecine traditionnelle, croyances, désir de mettre le maximum de chances pour guérir... Pourquoi certains patients y ont-ils recours et d'autres pas ?

Au programme également : un speech sur la notion de "médecine intégrative", très développée aux Etats-Unis, « approche qui démontre que "médecine traditionnelle" et "médecines complémentaires" peuvent coexister et se compléter en amenant un bénéfice dans la prise en charge globale des patients » explique Philippe Colombat.

Pour suivre la conférence, il suffira de se connecter sur la chaîne YouTube de la ville de Tours. Et si vous n’êtes pas disponible au bon moment, il y aura un replay à votre disposition.