[En vitrine] Une eboutique éphémère de vins bio tourangeaux (à partir de 7€ la bouteille)

A retirer le 21 novembre à l’Hôtel de Ville.

Le click & collect (ou retrait de commandes passées sur Internet) ça marche pour les vêtements, les livres, les jeux de société… Ou le vin. Avec le confinement, pas question d’organiser le salon Biotyfoule qui réunit chaque année une vingtaine de vignerons bio de la région dans le péristyle de l’Hôtel de Ville de Tours Place Jean Jaurès. Pourtant, l’événement va avoir lieu dans une version digitale qui doit permettre d’assurer un minimum de ventes et d’exposition aux domaines partenaires.

A titre d’exemple, un exposant de Biotyfoule vend habituellement entre 60 et 250 bouteilles en 48h. Ce ne sera peut-être pas autant cette fois-ci mais ça peut quand même aider des entreprises impactées par la fermeture des restaurants, le recul de l’export et la baisse de fréquentation au domaine. « On a vraiment voulu maintenir quelque chose » explique Julie Joyez d’INPACT37, l’un des partenaires de cet événement mis sur pied par le Groupement des agriculteurs biologiques et biodynamiques de Touraine. Après avoir fêté ses 10 ans en 2019, Biotyfoule ne se laisse pas museler par une épidémie. Ce qui n’a pas empêché des réticences :

« On a consulté les inscrits pendant l’été. Certains avaient fait l’expérience de salons virtuels qui n’avaient pas très bien fonctionné pendant le premier confinement. Il y avait des réticences. »

Finalement, 21 professionnels tentent le coup, 7 de plus que le premier groupe motivé par le projet.

Tous sont réunis dans une boutique en ligne avec maximum 4 bouteilles référencées par domaine soit près de 80 millésimes différents. Le public peut commander ce qui lui plait, avec des premiers prix à 7€ (jusqu’à 20€ pour certaines quilles). La quantité est au choix, il n’y a pas de minimum (si vous voulez juste un vin, c’est permis). Le choix est conséquent : rouge, blanc, pétillant… On paie son panier par carte et on pourra venir récupérer ses achats samedi 21 novembre de 11h à 19h sur le lieu habituel du salon à l’Hôtel de Ville de Tours.

Des achats à faire avant le soir du 18 novembre

Parmi les références : des noms bien connus (comme le domaine Noiré à Chinon) et d’autres qui le sont moins… C’est le cas du domaine des Folies Douces dans le Lochois (9ha de vignes) ou du domaine de Florian Le Capitaine à Rochecorbon, un vigneron qui n’a pas 30 ans et qui exploite 6ha en bio aux côtés de sa famille en conventionnel. « Beaucoup de participants n’ont jamais participé à Biotyfoule ni même à des salons car ils présentent leurs premiers millésimes en 2020 ce qui a pu poser problème pour la mise sur le marché en raison de la crise sanitaire » détaille Julie Joyez.

L’inconvénient, c’est qu’on ne pourra pas déguster les vins, ce qui permet souvent de déclencher un achat au coup de cœur. « Finalement, c’est comme chez le caviste » relativise Julie Joyez. Pour aider les internautes, on peut cliquer sur les cuvées et trouver un descriptif du vin, quelques accords conseillés… Attention : ne traînez pas pour faire votre choix, les commandes doivent être passées avant mercredi 18 novembre à minuit. C'est par ici que ça se passe.

Olivier Collet