[La photo du jour] Quand le papier toilettes devient oeuvre d'art

L'artiste Séverine Deslions ne manque pas d'imagination.

Séverines Deslions est une artiste tourangelle reconnue. L'an dernier nous avions pu la voir lors d'une grande exposition au Château de Tours. Elle est également présente à l'étranger : au Liban, Mexique ou en Corée du Sud, où elle expose de façon permanente dans des galeries.

A Tours, l'artiste a ouvert l'an passé sa propre galerie consacrée à son travail, avenue Maginot. Une galerie qui attire régulièrement l'oeil des passants, grâce à son univers coloré.

Depuis quelques jours, les regards s’attardent encore plus que d’habitude. « L’art est essentiel pour nos neurones » y est-il écrit en gros, tandis que des dizaines de rouleaux de papier toilettes customisés par l’artiste s’érigent en dessous. Un signe des temps évident, en écho à la période actuelle et une critique à peine déguisée également : entre une culture à l'arrêt forcé et de l'autre côté une vie de consommation symbolisée par le rush lors des premiers jours des confinements sur les rayons de papiers toilettes dans les grandes surfaces...

Photo : Annie Depeigne