[En vitrine] Balade sur Local d’Abord, le site qui aide les commerces tourangeaux confinés

Notre société est ainsi faite : beaucoup d’emplois dépendent de notre faculté à consommer. Acheter à manger, à boire, de quoi se vêtir, se parfumer, meubler son logement, accroître ses connaissances culturelles… Alors quand un confinement vient empêcher nombre d’activités commerçantes de fonctionner normalement, que faire ? Option 1 : se replier vers Internet et les grandes entreprises qui envoient des colis partout en France ou dans le monde en quelques heures, y compris le dimanche. Option 2 : se replier vers Internet pour y repérer des initiatives locales qui pourraient nous permettre d’obtenir le même genre de produits en faisant travailler des gens installés près de chez nous.

C’est le parti pris d’une carte de restaurants ouverts à emporter que nous avons lancée dès les premiers jours du confinement comme on l’avait déjà fait au printemps. La Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine, des mairies et d’autres médias y sont également allés de leur initiative.

Peut-on tout rassembler en un seul portail ? C’est le pari que fait la région Centre-Val de Loire qui, à la différence du printemps, met en ligne un portail Internet pour aider les commerces comportant un nom facile à retenir (même si l’adresse URL est assez compliquée). Voici donc Local d’Abord lancé cette semaine… Un agrégateur qui réunit les boutiques qui auraient dû rester portes closes ces jours-ci mais qui maintiennent une activité parce que pour elles c’est important de travailler, au-delà des aides auxquelles elles ont droit via l’Etat, Tours Métropole ou la Région (qui propose par exemple un chèque de 500€ pour développer le retrait de commandes passées par Internet).

« Consommateurs citoyens et solidaires peuvent ainsi privilégier les achats locaux et soutenir les acteurs du territoire et l’économie locale et régionale. Le Portail régional permet d’identifier par thématique, produit ou zone géographique, les commerçants, artisans, producteurs et restaurateurs » explique le Conseil Régional.

On a donc été voir à quoi ça ressemblait concrètement. Il y a une carte dédiée aux restaurants une pour les commerces de proximité (vêtements, produits de beauté, livres…) et une troisième pour les exploitations agricoles qui proposent de la vente directe. En cliquant sur les vignettes, on a accès à des infos utiles comme l’existence – ou non – d’un site de vente en ligne, le référencement – ou non – de produits bio ou locaux dans le catalogue… Plutôt bien pensé pour en savoir plus sur la démarche des commerces en question. Comme c’est le début, il n’y a pas encore grand monde de référencé (mais on peut cliquer pour accéder aux autres initiatives locales, même si la nôtre n'y était pas se mercredie…).

Cliquez ici pour découvrir Local d’Abord.