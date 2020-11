StorieTouraine 11/11/20 – 10 morts à l’EHPAD de Loches ; Evacuations après un incendie à Tours ; Fermeture du Monoprix des Deux-Lions…

Et la réélection du président de la Ligue du Centre de football.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce mercredi…

10 morts à Loches…

On vous le disait dès ce week-end : l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Loches est devenu un vaste cluster Covid avec d’abord plus de 140 cas recensés puis, selon un nouveau bilan, 179 contaminations (soit 36 de plus en 4 jours). 133 résidents et 46 agents sont concernés, si on fait le détail. Les autorités régionales de santé déplorent 10 décès.

Cérémonies du 11 novembre…

Ce mercredi matin, partout en Indre-et-Loire, on a commémoré la fin de la Première Guerre Mondiale devant les monuments aux morts. Et ce 102 après l’Armistice de 1918. Cela s’est fait en tout petit comité en raison de la crise sanitaire, par exemple avec seulement 6 personnes et une gerbe déposée Place Anatole France à Tours. Guère plus de monde à Chambray, Montbazon, Joué-lès-Tours ou Sainte-Maure-de-Touraine.

Relogements après un incendie…

Il était environ 17h30 ce mardi quand un incendie s’est déclaré dans un appartement de l’Allée de la Gaudinière à Tours, dans le secteur du Sanitas, pas très loin de la Rotonde. Une femme et ses 3 enfants vont être relogés. Le feu n’a blessé personne. Une vingtaine de pompiers se sont rendus sur les lieux, notamment pour évacuer une personne d’une soixantaine d’années. On ne connait pas encore les circonstances précises du sinistre (une enquête devra les déterminer).

Contresens sur l’A10…

Ce mardi après-midi, une voiture a roulé à contresens pendant 10 minutes dans le sens Bordeaux-Paris sur l’A10. Le conducteur âgé et apparemment désorienté a fait un demi-tour en arrivant à la barrière de péage de Sorigny. Il a été stoppé par les gendarmes. Personne n’a été blessé, pas d’accident non plus.

Plus de supermarché aux Deux-Lions…

Même les commerces essentiels ferment. Ce mardi, le centre commercial de L’Heure Tranquille de Tours a annoncé la fermeture « temporaire » du Monoprix, le seul supermarché du quartier (zone par ailleurs dépourvue de marché alimentaire depuis la suppression de celui que la mairie a tenté de lancer le mardi soir). Un coup dur pour les habitants qui vont devoir aller ailleurs (Joué-lès-Tours, la zone du Menneton, La Riche Soleil, les Fontaines…). Des rumeurs évoquent même une fermeture définitive de l’enseigne qui souffrirait d’une mauvaise rentabilité. Il y a quelques mois, un projet d’extension de L’Heure Tranquille était annoncé sur l’ex place du marché transformée en parking, et on y évoquait l’installation d’un supermarché ou de commerces de proximité. On n’a jamais eu de nouvelles concrètes de ce chantier.

Football…

Les championnats régionaux sont arrêtés mais on bosse dans l’administration : ce mardi Antonio Texeira a été réélu président de la Ligue du Centre pour un second mandat. C’était le seul candidat. Il va rester à ce poste jusqu’en 2024.