TOURS : Le prix animaliste Maya dévoile ses livres chouchous pour 2021

3 d'entre eux seront primés.

Il y a des prix littéraires qui existent depuis des années (Femina, Goncourt, Renaudot...) et des petits nouveaux comme le Prix Maya. Né à Tours, ayant un éléphant pour symbole, c'est le prix qui récompense des ouvrages abordant la question de la cause animale. C'est "unique en France" selon ses organisateurs soutenus par l'associaiton L214 (connue pour ses vidéos choc dénonçant les dérives des abattoirs) ou l'Association Végétarienne de France.

Le Prix Maya a remis ses premiers trophées en 2019, et vient de présenter la sélection des ouvrages nommés pour être récompensés en 2021. Des idées de cadeaux pour Noël ?

Les ouvrages en lice :

Roman :

8865 de Dominique Legrand, Hugo New Way Editions

Deux kilos deux de Gil Bartholeyns, JC Lattès Editions

Les métamorphoses de Camille Brunel, Alma Editeur

Mama Red de Bren Mc Clain, Le nouveau pont Editions

Veggie tendance Vegan de Charlotte Bousquet, Rageot Editions

Bande dessinée :

Un an sur les réseaux ! Clarence B12 de Pascal Vaucher de la Croix et Chantal Teano en autoédition

Comme une bête (ou comment je suis devenu végétarien) de Cédric Taling, Rue de l'échiquier BD

La déesse requin de Lison Ferné, Cfc Editions Milagro

Sea Shepherd de Guillaume Mazurage, Robinson Editions

Littérature Jeunesse :

Missions dans la brousse de Tangi Salaunet Christophe Merlin, Actes Sud Junior

Oust, du balai de Vincent Dhuicque, en autoédition

Tigre, de Jan Jutte et Inge Elferink, Les éditions des éléphants

Tous au vert ! de Didier Levy et Katrin Stangl, Sarbacane Editions

Végétarien ? de Julien Baeret Sébastien Mourrain, Hélium Éditions

Les ouvrages lauréats seron tchoisis par un jury composé de 5 personnalités que sont Yolaine de la Bigne, journaliste, Sophie Choquet, rédactrice en chef du magazine Virage de l’Association Végétarienne de France ; Audrey Jougla, philosophe et fondatrice de l’association Animal Testing ;Camille Silvert, Chargée de rédaction et d’animation pour L214 Éducation et Sophie Wyseur,vétérinaire et vice présidente de l’association Code Animal.