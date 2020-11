Les enfants de Tours vont aimer ça : le Bar Bidule se déconfine

A partir de ce mercredi 11 novembre.

Pas de bars ni de restaurants ouverts jusqu’au 1er décembre parce que la Touraine doit respecter un confinement afin de ralentir l’épidémie de coronavirus. Il y a tout de même une exception : le Bar Bidule de la Rue d’Entraigues à Tours, un établissement dédié aux enfants.



Dans un post Facebook publié en ce début de semaine, l’équipe annonce la bonne nouvelle : « Après quelques échanges avec la préfecture, celle-ci nous a autorisé à rouvrir nos portes à nos adhérents. » Il faut précisé que le Bar Bidule est une association, donc n’est pas soumis aux mêmes règles que les commerces.



Alors du coup comment ça se passe ? Les locaux seront ouverts comme d’habitude dès ce mercredi 11 novembre (10h-18h chaque mercredi, 15h-18h les samedis et dimanches). Attention : seuls les adhérents de l’associations pourront profiter de ses services. Pour le reste, quelques changements et réflexes à adopter : « Il n'y aura plus de consommation possible dans le local, uniquement de la vente à emporter. Il faudra cocher sur votre attestation la case : "Déplacement pour aller chercher les enfants à l'école et à l'occasion de leurs activités périscolaires". Il faudra aussi vous munir de la carte d'adhérent envoyée par mail. »



Il y aura donc des activités pour les petits (contes, pâtisserie... programme sur les réseaux sociaux). Et toujours un déjeuner à emporter dès 11h chaque mercredi (salade de chou, nouilles sautées, cookies en formule à 10€ ce 11 novembre, à réserver).