Confinement en Touraine : dès le 12 novembre, 30% des trains Rémi supprimés

La Région s'adapte à la situation.

Dès le 2 novembre la SNCF a supprimé 70% de ses TGV pour s'adapter au reconfinement anti-Covid. La compagnie a pris cette décision parce que les déplacements entre régions sont interdits jusqu'au 1er décembre, sauf exception. Ses trains longue distance ne sont fréquentés que par 15% des voyageurs habituels.

Ce mardi, la région Centre-Val de Loire annonce à son tour un plan de réduction des circulations sur son réseau TER Rémi. Le travail reste possible pendant ce nouveau confinement mais le nombre de personnes qui se déplace se réduit. Notamment en dehors des heures de pointe. Faire circuler des trains à vide ou presque vides a donc des conséquences financières.

"Après observation et analyse de la fréquentation des lignes Rémi depuis le 2 novembre, nous constatons une baisse notable du nombre de voyageurs, principalement en heures creuses où les déplacements dérogatoires se produisent moins" note le Conseil Régional.

Ainsi, dès ce jeudi 12 novembre, les grilles d'horaires sont adaptés avec 30% de trains supprimés en moyenne en semaine sur les différentes lignes qui desservent les 6 départements du Centre-Val de Loire. "Ce plan de transport adapté est conçu de telle sorte qu’il préserve les trains aux heures de pointe et la possibilité de se rendre au travail, à l’école ou dans les établissements hospitaliers et d’en revenir. De même, il doit permettre aux voyageurs ayant des nécessités impératives de déplacement, conformes aux règles du confinement, de pouvoir le faire dans les meilleures conditions possibles" ajoute l'administration.

En détail, 2 trains sur 3 circuleront sur l’ensemble des lignes suivantes : Tours-Orléans, Tours-Viezon, Tours-Saumur, Tours-Chinon, Tours-Loches, Tours-Vendôme. Il est conseillé de vérifier que son train circule la veille du voyage sur www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire.

Pour compenser cette baisse de trafic, remboursement sans frais des billets de trains occasionnels ayant une date de validité comprise entre le 2 novembre et le 1er décembre, habituellement non éligibles au remboursement. Suspension du prélèvement en décembre pour l’ensemble des abonnés annuels Rémi mensualisés en novembre sur les cars et les trains. Remboursement des abonnements mensuels achetés par anticipation entre le 20 et 28 octobre 2020. Remboursement des abonnements mensuels glissants Forfaits et AEEau prorata à partir du 2 novembre. Remboursement des abonnements hebdomadaires ayant une date de validité à partir du 2 novembre. La Région Centre Val de Loire a renouvelé la gratuité du transport pour les personnels soignants et hospitaliers, les étudiants en santé, les pompiers et membres des forces de l’ordre (en présentant une carte professionnelle ou une attestation employeur).