Mois sans Tabac en Touraine : il n’est pas trop tard pour participer

Le Mois sans Tabac c’est une opération nationale qui a pour but d’encourager fumeuses et fumeurs à laisser de côté leurs clopes et leurs briquets pendant un mois, parce que 30 jours sans fumer ça peut aider beaucoup de monde à arrêter définitivement (c’est en tout cas l’avis de professionnels de la médecine et des autorités de santé à l’origine de cet événement).

Ce Mois sans Tabac a lieu en ce moment, en novembre, et c’est la 5e édition. Vous avez l’impression d’arriver après tout le monde, vous vous dîtes que c’est trop tard ? En fait pas du tout, il y a encore de la place pour vous ! Selon les chiffres des organisateurs, plus de 100 000 personnes se sont inscrites pour participer à l’opération, le record ayant été atteint pour la première année en 2016 avec 380 000 participantes et participants. Le gouvernement estime qu’1 million de fumeurs réguliers ont réussi à se passer de cette addiction entre 2016 et 2017 (via les actions de prévention mais aussi en lien avec le prix des paquets de cigarettes qui ne cesse de progresser).

Il faut également rappeler que les substituts nicotiniques sont désormais remboursés par la sécurité sociale.

Et donc, vous envisagez éventuellement de vous y mettre ? Au CHU de Tours on vous y encourage, laissant entendre que malgré son potentiel stressant le confinement décidé pour lutter contre le coronavirus peut former un bon déclic. 19% des fumeurs et fumeuses ont diminué leur consommation à cette occasion (27% l’ont également augmentée). Pour rencontrer un tabacologue tourangeau, il vous suffit de passer un coup de téléphone au 02 47 47 82 30. Les consultations se poursuivent pendant le confinement.