[Coup de pouce] Des jouets et de l’alimentaire : deux collectes à soutenir avant Noël

Par Terres du Son et La Table de Jeanne-Marie.

Le confinement est une période propice aux élans solidaires et cette année on en a bien besoin pour se donner du courage tous ensemble. Le confinement est aussi un moment idéal pour faire du tri à la maison, et donner ce qu’on n’utilise plus (c’est toujours mieux que de jeter si c’est encore en bon état).

C’est donc le bon moment pour prêter attention à la collecte de l’association Naya relayée par le festival Terres du Son qui a lieu chaque été au Domaine de Candé à Monts (chaque été hors crise sanitaire, évidemment).

Objectif : offrir au moins un jouet à chaque famille adhérente de cette association caritative située à Saint-Pierre-des-Corps « propose des activités, des ateliers et des débats visant à favoriser l'insertion sociale, culturelle et professionnelle des familles qu'elle accompagne. » Cela veut dire récupérer au moins 150 jouets. Vous avez jusqu’au 1er décembre soit la date annoncée du déconfinement pour sélectionner ceux que vous êtes prêts à donner, avant de les apporter dans les locaux de Terres du Son situés au Temps Machine, à Joué-lès-Tours (près de la mairie). Inscrivez-vous en amont par ici.

« La redistribution de ces jouets se fera au moment de Noël, lors d'un temps fort organisé par l'association Naya » précise l’ASSO, maison-mère de Terres du Son.

Dans un autre domaine, l’association de Tours La Table de Jeanne-Marie – qui distribue des repas ou de l’aide alimentaire depuis le quartier Febvotte – organise une collecte alimentaire en amont des fêtes de fin d’année. Ce sera sur 3 jours du jeudi 12 au samedi 14 novembre, dans la galerie commerciale de la Place Jean Jaurès (celle qui est située à côté du restaurant New Lita en direction du supermarché Auchan). Objectif : apporter les ingrédients d’un repas de Noël qui devrait avoir lieu le 19 décembre. Il est également possible de faire des dons financiers. Le Centre Communal d’Action Sociale de Tours offrira lui des cadeaux aux personnes présentes.