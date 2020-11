Bus et tram Fil Bleu : tout ce qui change dès jeudi 12 novembre

Certains horaires sont modifiés.

Des changements si vous prenez les transports en commun dans l’agglomération de Tours. En raison du confinement il y a moins de monde qui part travailler au bureau, moins de monde qui se promène, moins de monde pour faire du shopping, moins de monde qui sort donc fréquentation en baisse dans le bus et le tram.



Jusqu’ici, Fil Bleu n’avait presque pas modifié son offre. Seuls les bus et trams circulant après 23h avaient été supprimés.



Dès ce jeudi 12 novembre, la société Keolis qui gère le réseau s’adapte un peu plus à la situation... L’amplitude horaire du tram et des bus 2, 3, 4 et 5 ne change pas (4h45 à 23h). Le tram passera toutes les 8 minutes, le bus 2 toutes les 10 minutes, les lignes 3, 4 et 5 toutes les 15 minutes contre 10 habituellement. Comptez un passage toutes les 20 à 30 minutes pour les lignes 10 et 11, 2 bus par heure sur la 12, un toutes les 40 minutes pour les lignes 14 à 18 + la 30, 4 passages en matinée sur la 19, un bus par heure sur la 31 et les lignes 50 à 53...



Certaines lignes ne subissent aucun changement comme celles dédiées aux scolaires, le service Résabus ou la Citadine C1. En revanche les trois autres Citadines de Tours-Nord, Joué et Febvotte sont suspendues.



Les détails sont sur le site filbleu.fr. L’agence Rue Charles Gille restera ouverte du lundi au samedi de 10h à 17h.