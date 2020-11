Covid-19 en Touraine : la sécu est ouverte... mais prenez rendez-vous !

On vous explique tout dans cet article.

C’est une spécificité du nouveau confinement débuté vendredi 30 octobre pour lutter contre le coronavirus : jusqu’au 1er décembre il faut une attestation pour sortir de chez soi quel que soit le motif afin de vous encourager à limiter les déplacements mais une grande partie de l’activité du pays est maintenue. Ainsi, en plus des crèches ou des établissements scolaires, les services publics poursuivent leurs activités. On peut faire des démarches en mairie, se rendre en déchèterie, passer voir les conseillers de Pôle Emploi... et aller à la sécurité sociale.



Néanmoins, concernant l’Assurance Maladie, il y a un process particulier à respecter...



En Indre-et-Loire, la CPAM annonce cette semaine qu’elle ouvre ses locaux uniquement sur rendez-vous à Tours, Amboise, Joué-lès-Tours, Loches et Château-Renault. Pour rencontrer quelqu’un dans les locaux de la sécu, il faut auparavant faire une demande sur votre compte personnel via le site www.ameli.fr ou alors appeler le numéro 36 46 (service gratuit au prix d’un appel local). Vous pouvez même envoyer un SMS au 06 67 26 12 64 et on vous donnera un créneau (indiquez votre nom, prénom, numéro de sécu et motif de la demande de rendez-vous).



Des espaces de situation d’urgence sont tout de même prévus pour certains cas particuliers ou « difficiles ».



La CPAM rappelle également que le port du masque est obligatoire dans ses locaux, il est mieux de venir non accompagnéé (c’est quand même autorisé, par exemple pour des personnes handicapées) et d’avoir son propre stylo pour éviter les risques de transmission du virus. Par ailleurs, la sécu appelle - si possible - les assurés à privilégier les rendez-vous téléphoniques ou en ligne. Là encore il est possible d’avoir quelqu’un en ligne à l’heure de son choix, avec en général un délai de 24h selon l’administration.