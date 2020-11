Confinement en Touraine : ce qu'il faut savoir mercredi 4 novembre

Forte réduction du service TGV, pas de grandes fêtes de Noël à Joué-lès-Tours...

Comme au printemps pour le 1er confinement, Info Tours se mobilise pour vous. Quelle situation épidémique en Indre-et-Loire ? Quelles conséquences pour la vie locale ? Nous vous proposerons régulièrement une synthèse de l’actualité concernant le coronavirus et son impact sur notre quotidien dans le département. Cet article est réalisé à partir d’informations officielles et vérifiées, il se veut le plus complet possible mais nous ne pouvons pas tout dire. Les informations les plus importantes ou les plus récentes sont repérables en gras ou en gros caractères. Vous trouverez des liens pour approfondir certains sujets et pouvez également nous interroger directement en envoyant un mail à [email protected].

------------

Point épidémique :

10 955 tests Covid réalisés du 24 au 30 octobre en Indre-et-Loire, 1 835 résultats positifs (en baisse)



16,8% de tests positifs dans le département et 17 sur le territoire de Tours Métropole (22 communes), c'est en hausse

303 cas de Covid pour 100 000 habitants : dernier taux d’incidence connu pour le département, il est de 381 cas pour 100 000 habitants sur l’agglomération de Tours (en baisse)

dernier taux d’incidence connu pour le département, il est de 381 cas pour 100 000 habitants sur l’agglomération de Tours (en baisse) 91 malades originaires d’Indre-et-Loire actuellement hospitalisés, 16 entrées pour la seule journée de lundi

24 patients originaires d’Indre-et-Loire en soins intensifs (+6 depuis dimanche)

Depuis le 1er mars, l’épidémie a causé 1 140 décès en Centre-Val de Loire, 119 à l’hôpital en Touraine

-------------

Situation médicale :

Le gouvernement craint un pic d’admissions en réanimation pour la mi-novembre avec potentiellement 9 000 personnes placées sous respirateur artificiel. Les capacités de réa de la région risquent d'être saturées à la même date selon le CHU de Tours qui prévoit dans la région un pic épidémique plus fort qu'au printemps. Pour anticiper cette vague, l'hôpital déprogramme "massivement" des interventions pour libérer des lits et soulager son personnel.

A ce jour, le CHU n’a pas communiqué de nouvelles restrictions concernant les visites de patients ou la présence des papas pour l’accouchement à la maternité. Les mesures en vigueur depuis le déconfinement du printemps restent donc d’actualité. Les consultations de jour sont maintenues pour le moment.



Il est à noter que le CHU de Tours n’est pas le seul établissement hospitalier du département à recevoir des patients Covid. Les cliniques privées de Saint-Cyr-sur-Loire (avec son service de réa) et de Chambray-lès-Tours sont également sollicitées tout comme peuvent l’être les hôpitaux d’Amboise, Chinon ou Loches pour les cas les moins graves. Néanmoins, le CHU de Tours étant le premier hôpital de la région il peut accueillir des malades venus d’autres départements, ce qui est déjà le cas depuis la semaine dernière.

Face à des difficultés pour recruter des professionnels de santé, un appel a été lancé auprès d’étudiants ou de retraités afin de renforcer les rangs des soignants.

A Joué-lès-Tours, la ville annonce l'infection d'un membre du personnel et d'une résidente au sein de ses résidences autonomie. Les cas contact sont confinés dans leur logement, les visites de familles suspendues jusqu'au 9 novembre, les aides à domicile maintenues dans le respect des gestes barrières, le restaurant fermé. Le personnel et les 126 résidents seront prochainement testés. L'EHPAD Debrou de la commune a également été touché par l'épidémie avec plusieurs décès.

-------------------

Où se faire tester ?

Si vous avez des symptômes de la Covid-19 où que vous avez côtoyé une personne qui a été infectée, vous pouvez vous rendre dans un laboratoire (Cerballiance ou ABO+ dans notre département, en prenant rendez-vous) mais aussi au CHU de Tours qui dispose d’un drive au CHU Trousseau de Chambray (on vous teste sans descendre de voiture du lundi au vendredi de 9h30 à 16h30) ou d’un centre d’exploration clinique au CHU Bretonneau de Tours. Ouvert de 8h à 17h du lundi au vendredi, il est conseillé d’y prendre rendez-vous pour éviter une longue attente. Pour bloquer votre créneau rendez-vous sur www.chu-tours.fr. La liste de tous les lieux tourangeaux où se faire tester est également disponible sur le site de l’Agence Régionale de Santé, www.ars-centre.fr.

A Joué-lès-Tours, le centre de dépistage de la salle Jacques Brel est désormais ouvert aussi le samedi de 9h30 à 12h (en plus des autres jours de la semaine de 10h à 17h et de 12h à 19h le jeudi).

Rappelons que les tests Covid ne nécessitent pas d’ordonnance et que leur coût est pris en charge par la sécurité sociale. La quasi-totalité des résultats sont transmis en 24 à 48h.

------------------

Le confinement :

L’Indre-et-Loire doit respecter des mesures de confinement jusqu’au 1er décembre, « a minima ». Toute sortie de son domicile doit être justifiée par une attestation dérogatoire disponible en version numérique sur www.interieur.gouv.fr, recopiée à la main sur papier libre, imprimée via le site du gouvernement ou remplie via l’application TousAntiCovid (qui peut aussi vous prévenir si vous êtes cas contact via une méthode de traçage nécessitant d’activer le buletooth de votre téléphone). A Joué-lès-Tours, la mairie distribue gratuitement des attestations papier à l’accueil.

Des attestations permanentes sont disponibles pour vous rendre au travail ou aller chercher vos enfants à l’école. Il suffit de les demander auprès de votre employeur ou de votre établissement scolaire. Les mineurs n’ont pas besoin d’attestation lors de leurs déplacements.

Les principaux motifs qui justifient un déplacement sont d’ordre professionnel ou médical, pour la garde d’enfant, l’assistance à une personne vulnérable, prendre l’air et faire du sport (dans la limite d’1h par jour et dans un rayon d’1km de son domicile) ou pour faire ses achats dans les commerces ouverts mais aussi ceux qui proposent un service à emporter, un drive ou un click & collect.

Les déplacements entre régions ne sont pas autorisés, sauf exceptions (professionnelles, par exemple). Si vous enfreignez les règles du confinement, vous risquez une amende de 135€, jusqu’à 3 750€ et 6 mois de prison en cas de récidives répétées.

----------------

La vie au quotidien :

Si vous vous déplacez à pied, le port du masque est obligatoire à partir de 11 ans (et non 6 comme annoncé par la préfecture le week-end dernier) dans les 22 communes de Tours Métropole (Tours, Saint-Avertin, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Cyr-sur-Loire, Fondettes, Joué-lès-Tours, La Riche, Chambray-lès-Tours, Ballan-Miré, Mettray, Saint-Genouph, Saint-Etienne-de-Chigny, Villandry, Savonnières, Berthenay, Druye…), dans le centre de Loches et dans le centre d'Amboise.

Le masque doit couvrir la bouche et le nez, il n’est pas nécessaire à vélo ou si l’on fait un jogging. En cas de contrôle vous risquez 135€ d’amende. Des masques gratuits sont distribués par plusieurs communes dont la mairie de Tours (se rendre notamment à l’Hôtel de Ville aux horaires d’ouverture).

A la différence du premier confinement au printemps, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées restent ouverts (avec port du masque obligatoire dès le CP pour les enfants et un protocole sanitaire strict pour éviter les croisements entre les classes ou l’affluence à la cantine. A l’Université de Tours, seuls certains TP et examens ont encore lieu en présentiel, le reste des cours se fait à distance. Les restaurants universitaires peuvent servir des repas à emporter. Des aides financières sont disponibles pour les étudiants qui ont besoin d'un équipement informatique ou manquent de moyens pour se nourir. Un site spécial Covid est en ligne sur le portail de l'Université de Tours pour plus d'informations?

Le télétravail doit être la règle dès qu’il est possible pour les salariés. Les guichets des services publics poursuivent leurs activités (les mairies sont ouvertes, La Poste maintient l’activité de tous ses bureaux, Pôle Emploi est disponible sans rendez-vous le matin et sur rendez-vous l’après-midi (il y a aussi une Foire aux Questions sur le confinement sur son site), la Chambre des Métiers et de l’Artisanat vous accueille sur rendez-vous).

Le salon Studyrama dédié à la recherche de filières pour ses études supérieures aura bien lieu ce 14 novembre à Tours... mais en virtuel sur le site de l'événement. Avenue de Grammont, le Bureau Information Jeunesse qui donne notamment des conseils pour la recherche d'emploi reste ouvert sur rendez-vous.

Les collectes de déchets sont assurées normalement et les déchetteries restent ouvertes (en respectant les gestes barrières). Les marchés restent autorisés partout en Indre-et-Loire, mais uniquement pour l’alimentaire et les produits de première nécessité. Les parcs et jardins restent ouverts tout comme les forêts ou les bords de Loire/du Cher/de l’Indre mais vous ne pouvez pas vous y rendre s’ils se trouvent à plus d’1km de votre domicile. Se rendre dans son jardin ouvrier (ou jardin familial) est autorisé même s’il faut parcourir plus d’1km. On peut y rester plus d’une heure mais pas trop longtemps non plus.

Si vous avez des questions particulières sur le confinement, nous y répondons dans cet article.



Le réseau Fil Bleu de Tours Métropole fonctionne à 100% pour la semaine du 2 au 8 novembre (sauf les bus et trams prévus après 23h, heure à laquelle se font les derniers départs de la gare de Tours, minuit pour le dernier tram vers Vaucanson au lieu d'1h en temps normal). Des changements sont envisageables à partir du 9 novembre mais nous n’en connaissons pas encore la teneur.

La région Centre-Val de Loire n’a pas annoncé de réduction de service pour ses lignes Rémi : les cars scolaires fonctionnent normalement. Les trains Rémi Express vers Paris Austerlitz sont moins nombreux tout comme les TGV (40% des trains entre Tours et Paris, deux le matin, un le soir, un le midi et deux le soir dans l'autre sens + des TGV qui s'arrêtent juste à Saint-Pierre). Vous serez directement prévenus par mail ou SMS en cas d’annulation de votre train déjà réservé (l"échange et le remboursement des billets sont gratuits). Pour les lignes régionales, service quasi normal pour l'instant. La compagnie actualise les informations au fur et à mesure sur son site www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire

A l’aéroport de Tours, seule la ligne Ryanair vers Porto est encore réservable en ce début de mois de novembre avec deux vols hebdomadaires les jeudis et samedis. Le Portugal vient par ailleurs d’annoncer à son tour des mesures de reconfinement.

Attention : le stationnement payant est maintenu à Tours. En revanche, les parkings souterrains Indigo sont gratuits pour le personnel soignant en présentant un justificatif et via une application dédiée. La mesure avait déjà été mise en place au printemps. Cela concerne notamment le parking Anatole France ou celui des Halles.



Comme au printemps, les musées, les bibliothèques, les châteaux, les sites de loisirs, les cinémas ou les salles de spectacles ferment leurs portes.

Le concert de Vitaa et Slimane prévu à Tours et déjà reporté a été annulé ce lundi (illets remboursables jusqu'à fin février). Le concert de Vincent Delerm prévu le 18 novembre au Grand Théâtre de Tours est annulé (billets remboursables, toujours auprès de la société qui vous les a vendus). A Joué-lès-Tours, la ville annonce l'annulation de son traditionnel événement de Noël Joué en Fêtes qui devait débuter le 11 décembre. Les illuminations seront elles bien lancées le jeudi 26 novembre mais sans fête ni rassemblement.

Jusqu'à nouvel ordre, pas de piscines, les gymnases ou les terrains de sport sauf pour accueillir les scolaires sur leur temps de classe ou pour les entraînements et matchs d’équipes professionnelles (le TT Joué en tennis de table, le TVB en volley, le CTHB en handball, les Remparts en hockey…). Néanmoins, de nombreuses rencontres sont reportées en raison de cas de Covid au sein des effectifs.

On a appris que pour la 2e fois consécutive la journée de D1 de hockey prévue ce week-end est reportée (Tours devait jouer à Nantes), la Fédération envisage même de geler la saison le temps du confinement.

De son côté le TVB attend une décision ferme de la Ligue Nationale de Volley. En attendant le club a déjà reporté deux matchs à cause de cas de Covid dans son effectif.

Certains restaurants, bars et fast food d’Indre-et-Loire maintiennent une activité à emporter ou en livraison. Nous les recensons sur cette qcarte.



Les associations caritatives d’Indre-et-Loire poursuivent leurs distributions de nourriture, y compris la nouvelle épicerie mobile de Tours dédiée aux étudiants. Les bénévoles ont le droit de sortir pour leurs activités en cochant la case « participation à des activités d’intérêt général ». Les lieux de culte sont ouverts mais les cérémonies religieuses interdites. Les mariages se tiennent avec 6 personnes maximum, 30 aux enterrements.

------------------

Pour vérifier l’ouverture d’une entreprise, le maintien d’un service, la poursuite d’une activité, prévoyez de vous renseigner directement auprès des personnes concernées avant d’entreprendre un déplacement. La situation peut évoluer rapidement et entraîner des imprévus. A Tours, la mairie renforce son standard téléphonique et assure une permanence le week-end (02 47 21 60 00) et la préfecture d’Indre-et-Loire peut répondre aux questions via une adresse mail dédiée : [email protected].