StorieTouraine 02/11/20 – Un homme disparu retrouvé mort ; Dépistages Covid le samedi matin à Joué ; Le Tour de France ne plait pas à tout le monde…

Et les candidatures ouvertes au Salon des Jeunes Inventeurs de Monts.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce lundi…

Mauvaise nouvelle…

Fin août, la police tourangelle avait signalé la disparition d’un homme de 54 ans. Il a été retrouvé mort annoncent les forces de l’ordre ce lundi. La victime était originaire du quartier Febvotte à Tours. On n’en sait pas plus sur les circonstances de son décès qui donneront lieu à une enquête.

Dépistage Covid-19…

La ville de Joué-lès-Tours informe que son centre de tests Covid installé à la salle Jacques Brel de la Rabière est désormais ouvert le samedi matin de 9h à 12h30. Du lundi au mercredi et le vendredi il est accessible de 10h à 17h, le jeudi de 12h à 19h. On peut y venir sans rendez-vous et sans ordonnance.

Le TVB reporte encore…

Touché par le coronavirus, le club de volley tourangeau annonce que le match qu’il devait jouer ce samedi est reporté. Une réunion de la Ligue Nationale de Volley va par ailleurs statuer sur les mesures à prendre suite au confinement. Théoriquement la saison peut se poursuivre car les professionnels ont le droit de disputer leurs matchs mais à huis-clos ce n’est pas viable. Le TVB plaide donc en faveur d’une suspension de saison quitte à jouer les matchs en retard au moment des fêtes de fin d’année, période dévolue à la trêve internationale.

Le Tour de France fait réagir…

Tours va accueillir la 6e étape du Tour de France le 1er juillet 2021. Elle partira de notre ville pour rejoindre Châteauroux après un périple de 144km. L’actuel maire Emmanuel Denis s’en réjouit tout comme son prédécesseur Christophe Bouchet et son ancienne équipe qui avaient engagé la démarche. Une voix discordante : celle de l’ex candidat aux élections municipales Claude Bourdin : « Ce départ d'étape va coûter 60 000€ d'argent public, sans compter les frais pour assurer la sécurité de l'évènement. Il y a peut-être d'autres activités à favoriser, par exemple un grand événement culturel gratuit et populaire, des aides pour les plus démunis, et des mesures pour les petits commerces. A souligner aussi que c'est incohérent pour des écologistes de prendre cette décision en faveur d'une épreuve sportive qui produit de la pollution avec les considérables déplacements de la caravane d'engins motorisés du Tour de France et aussi ses nombreux déchets indésirables. »

Concours Lépine local…

La municipalité de Monts organise la 24ème édition du concours des jeunes inventeurs et créateurs les 29 et 30 mai 2021. Si vous avez entre 11 et 25 ans, vous pouvez présenter votre projet innovant, individuellement ou collectivement, avec votre établissement scolaire ou votre association. Les inscriptions se font sur ce site.