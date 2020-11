Des conseils pour l'accouchement par Anne-Laure Rouxel

L'auteure était de passage à Tours.

Juste avant son confinement, La Boîte à Livres de Tours accueillait Anne-Laure Rouxel pour la dédicace de son ouvrage "Bougez votre bassin !"pour accompagner en mouvement la naissance de votre enfant.

Elle raconte dans ce livre son accouchement physiologique à l'hôpital où elle a spontanément bougé le bassin à la manière de la danse hawaïenne - mais « en plus sauvage » précise-t-elle - pour faciliter la naissance de son enfant. Elle connaissait bien cette danse, qu'elle a pratiqué pendant quinze ans, avec un maître à Paris et à Hawaï. Aujourd'hui, elle est fière de transmettre le Hula prénatal – où les femmes sont encouragées à danser pendant leur grossesse, et à accoucher en toute liberté.

Comment est né le Hula prénatal ? Suite à une visite chez une ostéophate, qui après avoir ausculté son bébé lui a « ordonné » de faire des recherches sur ce sujet des mouvements du bassin de la danse hawaïenne pour se préparer à la naissance. Pendant deux années, elle a, au travers d'ateliers, rencontré des femmes et des sages-femmes qui ont manifesté un intérêt très fort pour cette pratique. L'idée d'écrire un livre est venue de ces rencontres.

Un rapport ministériel de 2019, présente ce projet comme innovant et le préconise pour la santé culturelle. Ce livre est remarquablement illustré par des dessins de Titwane, un Tourangeau.

Roger Pichot