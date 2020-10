StorieTouraine 31/10/20 – Des commerçants veulent ouvrir malgré le confinement ; Accident de tram à Joué ; Match de hand annulé pour Chambray…

Et le TVB va accueillir un tournoi de Ligue des Champions.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce 31 octobre…

Colère de commerçants…

On est en confinement mais il est encore possible d’organiser des manifestations revendicatives (en demandant l’autorisation à la préfecture). Une manifestation, il y en avait une ce samedi matin à Loches : des commerçants sont sortis dans la rue pour dénoncer leur fermeture imposée par le gouvernement. Ils dénoncent l’inégalité de traitement entre leurs petites boutiques et les grandes surfaces. Ils réclament notamment la fermeture des rayons non alimentaires en grande surface, ce qui a été obtenu par les librairies (plus possible d’acheter des biens culturels en supermarché ou à la Fnac) et qui est également réclamé par la fédération nationale des magasins de jouets (via un recours devant le Conseil d’Etat).

Ces démarches sont soutenues par des élus comme le sénateur d’Indre-et-Loire Serge Babary ou le maire de Tours. Ce dernier annonce l’envoi d’un courrier dès le début de semaine à l’Etat, en association avec d’autres élus de grandes villes.

Incendie dans une école d’Amboise…

Dans la nuit de jeudi à vendredi le feu a détruit une partie des bâtiments de l’école Rabelais-Richelieu à Amboise. Ses 170 élèves auront quand même cours lundi, puisqu’ils rejoindront les anciens locaux d’Eurocentres pour y faire classe. L’école de langues avait fermé en début d’année et elle est située tout près de l’établissement. Néanmoins, le temps d’installer le matériel, la rentrée ne se fera pas le matin mais en début d’après-midi. Concernant l’incendie, une enquête est en cours pour en déterminer l’origine. Le sinistre serait parti de la toiture en cours de réfection. La construction a été fortement ravagée par les flammes.

Accident…

Ce samedi, un tramway et une voiture de police se sont percutés à hauteur de la station Pont Volant à Joué-lès-Tours. Deux policiers ont été blessés. Le choc s’est produit vers 15h30. Le trafic a été interrompu du sud de l’Heure Tranquille à la mairie de Joué et a pu être maintenu normalement entre Vaucanson et les Deux-Lions et de Jean Monnet à Joué-Hôtel de Ville.

Pollution à Tours-Nord…

Ça se passe Rue de Suède : une odeur d’hydrocarbures dans un ruisseau proche de La Petite Gironde, la Fontaine du Mie. Les pompiers se sont rendus sur place pour installer un barrage flottant et empêcher une diffusion des produits. L’origine du sinistre est encore inconnue : plusieurs animaux sont décédés. Une enquête a été ouverte.

Match de handball annulé…

Ce dimanche Chambray-lès-Tours devait affronter ses voisines de Fleury-les-Aubrais (Loiret) dans le championnat de première division. Les joueuses du CTHB resteront au repos car leurs adversaires ont demandé le report de la rencontre en raison de contaminations à la Covid-19.

La Ligue des Champions de volley à Tours…

Vu la situation sanitaire, la compétition européenne va être organisée dans une nouvelle formule cette année et le Palais des Sports de Tours a été retenu pour accueillir un tournoi entre les 4 équipes de la poule du TVB (les Turcs d’Izmir, les Italiens de Pérouse et Civitanova). Les matchs auront lieu les 8, 9 et 10 décembre avant une phase retour à Pérouse du 9 au 11 février 2021. Reste à savoir si Grenon pourra accueillir du public, seulement une semaine après la fin théorique du reconfinement… Selon la NR, le TVB a par ailleurs sollicité le soutien des collectivités pour assumer le coût financier de l’événement (100 000€ en cas de huis-clos).