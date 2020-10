Confinement : les informations utiles sur la ville de Tours

Notamment pour les écoles...

La ville de Tours a communiqué ce soir, les adaptations de ses services à la situation actuelle. Voici les éléments principaux :

Ecoles : la cantine sera assurée

C'était une question que beaucoup de parents attendaient : la restauration scolaire sera assurée normalement et les repas pris dans les réfectoires pour les élèves des écoles maternelle et primaire de la ville. Les locaux vont être adaptés dans la mesure du possible nous fait-on savoir.

Concernant les récréations, les cours pourront être adaptées également avec des espaces séparés entre les groupes. Un groupe étant compris dans le protocole sanitaire, comme un niveau scolaire (CP, CE1, CM2, Petite Section...).

Les accueils périscolaires matin et soir, ainsi que l'aide aux devoirs sont maintenus, tout comme l'accueil de loisirs le mercredi.

Le fonctionnement de la mairie et les démarches administratives

Aucune modification n’intervient au niveau du fonctionnement des services administratifs de la mairie et des mairies annexes. Les Tourangelles et Tourangeaux continueront d’être accueillis pour y réaliser leurs différentes démarches administratives.

Les mariages civils peuvent se poursuivre selon le calendrier établi. Une seule modification intervient : l’accueil sera limité à 6 personnes, marié.e.s compris, lors de la cérémonie en mairie.

Les cimetières resteront ouverts au public pendant la période de la Toussaint. Comme l’a indiqué le gouvernement, "une tolérance sera en effet appliquée pour les cérémonies prévues ce week-end de la Toussaint, ainsi que pour les déplacements dans les cimetières et les commerces de fleurs".

À partir du lundi 2 novembre, les cimetières resteront ouverts au public mais ne pourront accueillir des cérémonies d’enterrement qu'avec une jauge très limitée de 30 personnes maximum.

Plan "Tours Solidaire" contre l'exclusion et l'isolement

La ville et le CCAS vont mettre en place un dispositif de renforcement de l’aide alimentaire.

Par ailleurs un groupe sur Facebook "Tours Solidaire" va être créé pour recenser et mettre en réseau les initiatives des habitant.e.s, des associations, des centres sociaux, les solidarités de voisinage et les bonnes volontés.

Nouvelles distributions de masques



Les distributions de masques grand public vont se poursuivre sur les quatre sites précédemment identifiés :

- Mairie centrale du lundi au vendredi de 8h30 à 13h et de 14h à 17h (jusqu’à 16h30 le vendredi)

- Mairie de quartier des Fontaines du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30

- Médiathèque François Mitterrand : du mardi au vendredi de 14h à 17h

- Château de Tours : du mardi au vendredi de 14h à 17h

Standard élargi et permanence le week-end

Le standard de la mairie fonctionnera avec des horaires élargis en semaine de 9h à 18h, et le week-end de 9h à 14h. A compter du lundi 2 novembre : 02 47 21 60 00.

D'après communiqué