Covid-19 en Touraine : le cap des 2 000 cas en une semaine a été franchi

Près de 15% des tests sont positifs.

Alors que la France a entamé ce vendredi son 2e confinement en moins de 8 mois afin de casser la nouvelle vague de l’épidémie de coronavirus, l’Agence Régionale de Santé publie ses dernières données concernant l’évolution de la maladie en Centre-Val de Loire.



On y apprend que du 20 au 26 octobre, donc avant la décision de confiner, et au moment du début du couvre-feu, 48 000 tests ont été réalisés dans les 6 départements de la région dont 14 253 en Indre-et-Loire, un nouveau record depuis le déploiement des prélèvements à grande échelle à la rentrée.



14,9% de ces tests ont donné un résultat positif, un taux identique dans le département et la métropole de Tours alors que jusqu’ici il avait tendance à être plus élevé dans l’agglomération que sur le reste du territoire tourangeau. Cela représente 2 126 infections confirmées (symptomatiques ou non). C’est le 2e chiffre le plus élevé de la région derrière le Loiret (2 672) et 200 cas de plus que le dernier bilan publié mardi soir. Au total, plus de 8 200 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en une semaine en Centre-Val de Loire.



Si l’on regarde le taux d’incidence - l’estimation du nombre de personnes infectées pour 100 000 habitants - il atteint 351 en Indre-et-Loire et 409 dans les 22 communes de Tours Métropole, un nouveau record. Le Loiret fait pire (391) tout comme Orléans Métropole (454).



Selon l’ARS, 18 personnes originaires d’Indre-et-Loire se trouvaient en réanimation ce vendredi et 91 pour toute la région soit 2 de plus en 24h. 368 personnes sont hospitalisées en médecine conventionnelle dont 43 qui proviennent de la Touraine. Pour faire face à un afflux de patients, le CHU de Tours a déclenché son plan blanc et annulé des interventions. Il peut accueillir des patients venus d’autres départements. Les cliniques privées sont également mises à contribution à Chambray et St-Cyr-sur-Loire.

Dernier chiffre : depuis le 1er mars, 1 108 personnes sont mortes des suites de la Covid-19 en Centre-Val de Loire.