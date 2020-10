A Tours, l'esprit de Noël (malgré tout) se déploiera dans toute la ville

10 places dans toute la ville seront décorées cette année...

Malgré l’annulation du marché de Noël à cause de la situation sanitaire, et surtout malgré le nouveau confinement, la ville de Tours veut maintenir un esprit de Noël dans la ville en installant des décorations et des illuminations dans la ville.

Bien sûr, celles-ci seront de nature différente. Par le fait de la situation actuelle en premier lieu, mais aussi parce que la nouvelle municipalité dirigée par Emmanuel Denis avait anticipé un certain nombre de changements.

Betsabée Haas adjointe déléguée à la biodiversité, à la nature en ville explique ainsi vouloir mettre en avant l’idée d’une « ville de courts chemins », en phase avec la vision sociétale défendue par la nouvelle majorité mais aussi en partant du constat suivant : « Depuis plusieurs années, les services ont de plus en plus de difficultés pour trouver des grands sapins à cause du réchauffement climatique. Les conifères sont en souffrance et ne tiennent pas. »

Exit donc le grand sapin d’une dizaine de mètres situé place Jean Jaurès, d’ordinaire donné par des particuliers mais de plus en plus difficile à trouver selon notre interlocutrice. En revanche, l’adjointe de la ville de Tours promet qu’il y aura toujours des décorations de plusieurs sapins, un sapin en 3D ou encore le grand Père Noël avec sa hotte.

La volonté de la mairie est néanmoins de moins mettre l’accent sur la place Jean Jaurès afin d’éviter trop de regroupement en cette période et au contraire de créer 10 endroits de Noël dans toute la ville où l’on retrouvera une décoration autour de trois sapins principaux : un vert de 4,5m, un second plus petit et blanc et enfin un troisième en pot qui sera replanté par la suite en lien avec les écoles des quartiers concernés, afin de pouvoir les réutiliser par la suite. « Nous voulons créer une boucle vertueuse » indique ainsi Betsabée Haas qui souhaite aussi que tous les habitants puissent aller voir le sapin de Noël près de chez eux : « ce qui prend encore plus de sens aujourd’hui » nous dit-elle.

Les dix secteurs de la ville qui auront des places décorées sont les suivants :

Mathieu Giua