A Tours, un centre pour éloigner les conjoints violents

Il sera géré par Entraide et Solidarités.

L’association Entraide et Solidarités intervient dans plusieurs domaines en Indre-et-Loire. On la connait notamment pour son soutien aux sans abris via des maraudes ou la gestion d’hébergement d’urgences. La structure s’investit aussi dans la lutte contre les violences conjugales et elle vient d’être retenue par le gouvernement pour ouvrir un centre de suivi et de prise en charge de conjoints violents, c’est-à-dire des personnes auteures de violences au sein de leur couple.



En France il y aura 16 centres de ce type suite à un appel à projets encadré par l’Etat. La Touraine aura donc le sien. L’idée est bien sûr d’éviter toute récidive. Et de ne pas obliger les victimes à quitter leur domicile pour échapper à la pression ou aux coups.



« Les auteurs de violences recevront une prise en charge thérapeutique et un accompagnement individualisé, afin de traiter le plus profondément possible les racines de ce mal » explique le député LREM de Tours Philippe Chalumeau qui suit de près ces questions, pour avoir notamment encouragé le lancement d’un partenariat entre SOS Médecins, les forces de l’ordre, les taxis et le CHU afin d’accélérer la prise en charge des victimes, de faciliter les examens médicaux permettant de prouver leurs blessures et d’encourager le dépôt de plainte. Le projet a été lancé il y a précisément 18 mois.



D’autres dispositifs sont également développés pour lutter contre les violences physiques ou psychologiques au sein du couple comme les téléphones grave danger qui permettent de donner l’alerte en quelques secondes si le conjoint violent entre en contact avec sa victime alors qu’il doit respecter un éloignement. Rappelons qu’une Journée de Lutte contre les violences faites aux femmes - les plus touchées par les violences au sein du foyer - est programmée fin novembre. Un rassemblement doit être organisé à Tours (sous réserve de la situation sanitaire). Chaque année des événements de sensibilisation ont également lieu à cette période.