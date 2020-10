Covid-19 en Touraine : le nombre de cas explose encore

Tous les indicateurs sont en forte hausse.

Pas de doute, la 2e vague est là et elle affole les autorités. Ce mardi et ce mercredi Emmanuel Macron convoque deux conseils de défense ; la piste d’un reconfinement le week-end fait de plus en plus de bruit ou au moins le durcissement du couvre-feu ; politique, partenaires sociaux et associations sont reçus par l’exécutif... Lundi, le nombre d’entrées en réanimation a atteint son plus haut niveau depuis avril.



Comment ça se passe en Indre-et-Loire ? Le dernier bilan de l’Agence Régionale de Santé indique que quasiment 14 000 tests ont été réalisés entre le 17 et le 23 octobre, un nouveau record dans le département et le chiffre le plus élevé de la région devant le Loiret qui fait un peu moins.



Verdict : 13,4% des analyses ont donné un résultat positif, également le taux le plus élevé depuis la rentrée mais il y a pire dans la région (16% dans le Loiret, 18% dans le Cher). 1 876 cas de Covid ont été détectés en 7 jours en Indre-et-Loire, 600 de plus que pour le dernier bilan des services sanitaires publié vendredi. 6 821 cas pour l’ensemble de la région Centre-Val de Loire.



Si on s’intéresse au taux d’incidence, l’estimation du nombre de cas pour 100 000 habitants, il atteint 310, légèrement plus faible que le Loiret mais bien plus haut que les 4 autres départements de la région. Seule l’Indre est encore en dessous de 200.



A l’hôpital, on compte 46 malades originaires d’Indre-et-Loire dans les différents établissements du département, 11 cas graves en rénimation (chiffre en baisse). Le CHU de Tours informe qu’il déprogramme 20% de ses interventions pour faire face à une recrudescence des admissions de patients Covid. L’établissement est ainsi habilité pour recevoir des patients venus d’ailleurs et ce processus est lancé car Chartres, Dreux ou Montargis saturent.



Dernier chiffre : en Centre-Val de Loire, 1 078 décès liés au nouveau coronavirus ont été comptabilisés depuis le début de l’épidémie il y a 8 mois.