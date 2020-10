Idées sorties : 3 expos à voir à Tours

Des araignées, des êtres mystérieux et de l’architecture…

Des êtres mystérieux à La Chapelle Sainte-Anne

Ce n’est pas le lieu culturel le plus connu, pourtant, il mérite vraiment que l’on s’y attarde, tant les expositions proposées sont toujours de qualité. La Chapelle Sainte-Anne est un petit lieu, nichée derrière la place du même nom, à la frontière de La Riche et de Tours.

Jusqu’au 15 novembre, la Chapelle Sainte-Anne les créations de Ghyslaine et Sylvain STAËLENS. Une exposition initialement prévue en mai dernier, décalée à cet automne qui présente des êtres imaginaires réalisés à partir d’objets récupérés (bois, ferraille, poils…) le tout dans une installation quasi mystique aux airs d’art primitif.

Plus d’infos sur : https://chapellesainteanne.com/

Tous fous des araignées au Muséum d’Histoire Naturelle

Nous vous en parlions il y a peu, le Muséum d’Histoire Naturelle accueille une exposition sur les araignées, ces charmantes petites bêtes autant admirées que craintes. Une très belle exposition qui nous avait conquis et nous ne sommes pas les seuls. En effet, face à l’affluence (et aussi aux règles de distanciation en vigueur), il faut désormais réserver pour pouvoir admirer cette exposition à l’issue de laquelle le monde des araignées n’aura plus de secret pour vous.

Plus d’infos sur : http://www.museum.tours.fr/

Debré l’architecte au CCC OD

On connaît Olivier Debré comme peintre, auteur des fameux grands formats représentants la Loire. On le connaît moins comme architecte, pourtant cette discipline a forgé son travail toute sa vie. C’est cette facette de l’artiste que le CCC OD propose de mettre en avant dans sa dernière exposition présentée dans la Galerie Blanche dans le cadre du centenaire de la naissance d’Olivier Debré. Une exposition où le travail de l’artiste qui a donné son nom au centre d’art est confronté à celui d’une quinzaine d’autres artistes, des années 70 à aujourd’hui.

Plus d’infos sur : https://www.cccod.fr/

Photo : « Étendue, corps, espace. Olivier Debré et les artistes-architectes »,vue d’exposition au CCC OD, Tours, France, octobre 2020

© Photo: F. FERNANDEZ - CCC OD, Tours