[Photo du jour] Bientôt un nouveau visage pour le parvis de Mame

Avec plus de verdure.

Engins de chantier en action ces derniers jours dans le quartier des Bords de Loire à Tours, devant l’Ecole des Beaux-Arts et la Cité de la Création et de l’Innovation. Les abords de l’ancienne imprimerie Mame se transforment… pour que cette zone de la ville n’ait plus l’air d’une grosse dalle de béton informe.

Tours Métropole promet « un projet d’envergure » sur ce parvis afin « de redessiner un nouvel espace de vie sur ce quartier. » Sur les projections en images de synthèse, il reste bien le parking mais entouré de verdure et d’ailleurs il y a toute une ceinture végétale sur les bords de la place ainsi qu’autour des allées pour rejoindre l’entrée des bâtiments.

L’objectif de la ville et de l’agglo c’est de « créer une ambiance naturelle de jardin, intimiste et rafraîchissante » en s’inspirant d’un tableau du plasticien Edgar Pillet, concepteur de Mame aux côtés de Bernard Zehrfuss Jean Prouvé.

« Un sol engazonné surlignera le rythme architectural du bâtiment. Des structures alvéolaires, positionnées au sol, végétaliseront les pieds de façade. Le cheminement, bien que structuré, restera libre. La diversité végétale utilisée sur ce projet offrira une palette de couleurs, de senteurs, d’essences locales et plus exotiques » annonce la Métropole qui finance l’intégralité des travaux chiffrés à 655 000€. Précisons que cette réalisation avait été actée dans le budget 2020, donc avant les dernières élections.

Des éclairages moins gourmands en énergie et des équipements dédiés aux mobilités douces comme le vélo viendront compléter l’espace. La fin du chantier est annoncée pour le printemps 2021.