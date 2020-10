StorieTouraine 25/10/20 – Point Covid en Indre-et-Loire ; Victoire du Tours FC et du TVB ; Défaite des Remparts…

Et un derby à venir en rugby.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce dimanche…

Point Covid…

Selon les chiffres de Santé Publique France publiés samedi soir, 5 personnes Covid positives ont été hospitalisées ces dernières 24h en Indre-et-Loire ce qui porte à 58 le nombre de patients originaires du département actuellement en soins. 14 malades sont en réanimation. Le couvre-feu a débuté ce samedi, avec une fermeture totale des commerces ou activités à 21h (hors livraisons). Ce sera désormais comme ça chaque nuit jusqu’au 4 décembre, la mesure prenant fin à 6h du matin. Rappelons également que la préfecture d’Indre-et-Loire impose désormais le port du masque sur l’ensemble du territoire des 22 communes de Tours Métropole et non plus uniquement dans le centre-ville de Tours.

Changement d’heure…

On est passé à l’heure d’hiver ce dimanche et vous allez donc beaucoup rouler de nuit. A Montlouis-sur-Loire, la ville vous propose une vérification gratuite du bon fonctionnement de vos phares jeudi 5 novembre de 9h à 12h et de 14h à 17h sur le parking du centre commercial des Coteaux.

Volley…

Malgré un début de championnat raté à Cannes, on peut dire que ça se passe bien pour Tours. Ce samedi, le TVB a encore gagné, cette fois 3 sets à 1 à Poitiers dans un derby motivant. Après 5 rencontres, les hommes d’Hubert Henno sont 2e de Ligue A derrière Tourcoing, seule équipe à avoir remporté tous ses matchs. Prochaine rencontre contre Sète samedi 31 octobre à domicile et dès 17h pour que tout soit terminé avant le couvre-fey.

Foot…

Le Tours FC a retrouvé le goût de la victoire en championnat ce samedi, en dominant Orléans 3-2 dans un match plutôt disputé (1-1 à la mi-temps). De son côté Montlouis perd 2-0 à Montargis. Ce dimanche Avoine joue à Chartres, le FCOT a vu son match contre Amilly reporté. Le classement provisoire est dominé par Saran devant Vierzon puis 4 équipes sont à égalité à 4 points du leader dont le FCOT et le TFC.

Rugby…

C’est un match qui s’annonce intéressant et qui a lieu largement en dehors des horaires du couvre-feu : à 15h, Tours reçoit Chinon au Stade Tonnelé dans le cadre du championnat de Fédérale 3. Masque obligatoire en tribune. Possibilité de venir dès 13h30 pour le match des Espoirs.

Hockey…

Les Remparts de Tours ont été battus 5-2 par Epinal ce samedi soir dans le cadre du championnat de D1. Le club est actuellement avant-dernier du classement provisoire établi après 3 journées, avec un match en retard et aussi l’impact de ses 3 points de pénalité du début de saison.