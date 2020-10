StorieTravaux 25/10/20 – Gros chantier sur la levée de la Loire, et forte perturbation du trafic

Des travaux également sur l’A10.

Chaque dimanche Info Tours vous aide à circuler en faisant le point sur les nouveaux chantiers annoncés dans le département. Voici ce qui vous attend pour la semaine débutant ce lundi 26 octobre…

Levée de la Loire :

Dans le cadre du renforcement de la levée de Tours Loire Amont, des travaux débutent ce lundi à la limite des communes de Tours et de Saint-Pierre-des Corps et ça va durer jusqu’à mi-décembre.

Pendant les deux premières semaines, la moitié de la route sera fermée. Circulation alternée jusqu’au 6 novembre sur les quais de Loire et condamnation des espaces de stationnement côté val, il est conseillé de privilégier les itinéraires de substitution mis en place. Du 9 novembre à mi-décembre : suite des opérations le long de la cale d’accès en bord de Loire. Du 26 octobre à mi-décembre : condamnation des accès en bord de Loire (cale et escaliers) et des espaces de stationnement côté Loire (zone de travail et installations de chantier).

Durant cette période de deux mois, et dans les deux sens de circulation, les automobilistes empruntant le quai de la Loire situés entre le rond-point des Français libres à Tours, et la rue Marcel Cachin à Saint-Pierre-des-Corps, sont susceptibles de rencontrer des ralentissements. La circulation et le stationnement seront très difficiles sur la zone de travaux du 26 octobre au 6 novembre.

Il est conseillé aux automobilistes empruntant le quai de la Loire de privilégier les itinéraires de substitution en empruntant les rues de l’Aubrière, Blanqui et Jean Bonnin à Saint-Pierre-des-Corps du 26 octobre au 6 novembre

Communes de La Riche et de St Genouph : secteur de la Fuye et secteur des Pavillons. Un second chantier de renforcement de levée débutera le 2 novembre sur 3km. Il est situé sur les communes de La Riche et Saint-Genouph. Des difficultés de circulation sont à prévoir sur ces deux sections. Les accès routiers de la levée sur les zones de travaux seront fermés, il est conseillé pour les riverains, d’emprunter l’itinéraire de déviation locale mis en place jusqu’à mi-décembre.

A10 :

La nuit du lundi 26 octobre, entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Saint-Maure-de-Touraine (n°25), en provenance de Bordeaux. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Du mardi 27 octobre au jeudi 29 octobre, de 10h à 16h : fermeture de la bretelle de sortie de l'échangeur Saint-Maure-de-Touraine (n°25), en provenance de Bordeaux. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Durant 4 nuits (lundi 26, mardi 27, mercredi 28 et jeudi 29 octobre), entre 20h et 7h : fermeture de la bretelle d'entrée de l'échangeur Monts-Sorigny (n°24.1), en direction de Bordeaux. Suivre les déviations mises en place sur le réseau local.

Ce chantier a pour objectif d’installer des murs antibruit dans le cadre du chantier d’élargissement de l’autoroute.

Tours :

Jusqu’au 4 décembre, travaux d’enfouissement de réseau d’éclairage public, de création de massifs, de remise à neuf des réseaux d’évacuations d’eaux pluviales ainsi que de reprise de bordure de trottoir dans la rue du Plat d’Etain entre le boulevard Tonnellé et la rue Walvein. Pendant leur réalisation, les véhicules ne pourront pas accéder aux places de stationnement dans cette zone. Seuls les accès aux véhicules des riverains seront possibles suivant l’avancement du chantier.

Travaux avec perturbations Fil Bleu :

En raison de travaux Boulevard Jean Royer à Tours, les arrêts Royer, Carnot, Duplessis et Strasbourg ne sont pas desservis par la ligne 4 ce mardi (dans les deux sens de circulation). Vous devez vous reporter à l’arrêt Liberté situé Avenue du Général de Gaulle, ou à l’arrêt Strasbourg (de la ligne 5) situé rue Auguste Chevalier.

Avoine :

La couche de roulement des rues du Carroi des Loges, du Bas Néman et de la route des Veaux sera refaite à partir du lundi 26 octobre. Ces travaux dureront une semaine et les routes seront barrées à la circulation.