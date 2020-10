StorieTouraine 24/10/20 – Les chiffres Covid encore en hausse ; Projet photovoltaïque en Sud-Touraine ; Gros défi en vue pour les basketteurs de Tours…

Et une distinction pour la ville de Saint-Cyr-sur-Loire.

La StorieTouraine est un résumé de l’actualité en Indre-et-Loire. Voici l’édition de ce samedi.

Point Covid…

Le couvre-feu anti-Covid a débuté en Indre-et-Loire. Si vous sortez de 21h à 6h il faut une attestation dérogatoire à télécharger sur le site du gouvernement. Notez que le réseau Fil Bleu circule normalement au moins jusqu’à lundi, c’est-à-dire avec des bus et trams jusqu’à minuit 30. L’entreprise communiquera en début de semaine prochaine en cas de modifications d’horaires.

Concernant les chiffres de l’épidémie, ils continuent leur augmentation : 1 242 cas du 13 au 19 octobre en Indre-et-Loire soit 9,7% de tests positifs et 10,6% sur le territoire de Tours Métropole (12,8% dans l’agglo d’Orléans). 12 764 tests ont été réalisés en 7 jours, un record. Le taux d’incidence, soit le nombre de cas pour 100 000 habitants, est de 205 au niveau départemental et 259 dans l’agglomération tourangelle. Le seuil de l’alerte maximale est fixé à 250 cas pour 100 000 habitants. 14 personnes originaires du département sont désormais en réanimation en Touraine, 36 sont hospitalisées au CHU de Tours et dans les autres établissements médicaux du territoire. Depuis le 1er mars, 1 056 décès ont été recensés dans la région.

Par ailleurs, le Cirque Phenix et Quartier Libre sont contraints de reporter la date du spectacle GAIA, prévu à Tours le 26 janvier 2021 au 20 février 2022. Les billets restent valables pour cette nouvelle date. Les spectateurs qui ont déjà réservé leurs places peuvent contacter leur point de vente pour connaître les conditions de remboursement.

Rappel…

On passe à l’heure d’hiver dans la nuit de ce samedi à ce dimanche. A 3h du matin il sera 2h. Ce qui fait donc une heure de couvre-feu en plus.

Centrale solaire géante en Sud-Touraine…

Selon la NR, la société Sasu Total Quadran envisage de construire un gigantesque parc photovoltaïque sur la commune de Preuilly-sur-Claise. Pas moins de 20 400 panneaux au nord-ouest du village, sur un site de 8,6 hectares auparavant utilisé par une menuiserie et pour l’agriculture. L’électricité produite sur place pourrait alimenter 7 800 foyers soit plus de 8 000 kilos watts. Le chantier devrait durer 6 mois et le projet intègre une dimension agricole (ruches et pâturage). Une maison remarquable sera par ailleurs conservée, le reste des bâtiments détruit. Tout n’est pas encore bouclé : une enquête publique est en cours avant la validation définitive.

Des fleurs partout à Saint-Cyr…

Saint-Cyr-sur-Loire est à nouveau labellisée « ville 4 fleurs » suite au passage de la délégation du conseil national des villes et villages fleuris (CNVVF) le 23 juillet dernier. « Cette distinction récompense le travail initié depuis de nombreuses années en faveur de l’embellissement de la ville » se félicite la mairie dans un communiqué.

Handball…

Chambray-lès-Tours s’est incliné ce vendredi soir contre Paris 92 dans le cadre du championnat LBE (la première division féminine). Défaite 24-21. Les Tourangelles sont 4e du classement provisoire.

Basket…

Tours peut-il faire tomber une deuxième équipe de l’Elite ? En 64e de finale de la Coupe de France l’UTBM avait dominé Pau-Orthez. En 16e de finale, le club de Nationale 1 sera opposé au champion de France 2018, Le Mans, dans sa grande salle Antarès. La rencontre aura lieu le 18 novembre et pour l’instant elle est programmée à 20h.

Par ailleurs ce vendredi, les hommes de Pierre Tavano ont été battre Angers 98-83, les Angevins faisant partie des rivaux pour terminer en tête de la poule du championnat de Nationale 1.

Foot…

Ce samedi, le Tours FC reçoit la réserve d’Orléans à 18h dans le cadre du championnat de N3. Match à la Vallée du Cher.

Volley…

Nouveau match de Ligue A pour Tours ce samedi : le TVB se déplace à Poitiers à 19h30.

Hockey…

C’est la suite du championnat de D1 pour les Remparts de Tours : ils se déplacent à Epinal à 18h05.