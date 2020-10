ReplayTouraine #47 – Début du couvre-feu, masque obligatoire, vidéoverbalisation… Les 5 infos essentielles de la semaine

Retour également sur l’hommage à Samuel Paty.

Que s’est-il passé cette semaine en Indre-et-Loire ? Si vous n’avez pas tout suivi on vous fait un récap’ chaque samedi sur Info Tours. Voici l’édition de ce 24 octobre…

1 – La Touraine en zone d’alerte Covid maximale

45 millions de Français répartis dans 54 départements : dès ce samedi, le gouvernement étend la zone concernée par un couvre-feu avec l’ambition de freiner l’épidémie de coronavirus. L’Indre-et-Loire est concernée. Donc interdit de sortir de 21h à 6h sauf raison valable (travail, santé, train à prendre, chien à sortir, garde d’enfant…) et forcément avec une attestation dérogatoire à remplir sur le site du ministère de l’intérieur ou sur papier. Les bars sont totalement fermés tout comme les salles de sport et les piscines (sauf pour les activités des mineurs). Ces mesures sont valables au moins 6 semaines, c’est-à-dire jusqu’au 4 décembre. Près de 10% des tests Covid sont actuellement positifs dans le département.

2 – Extension de la zone de port du masque

En lien avec le début du couvre-feu, la préfecture d’Indre-et-Loire impose désormais le port du masque dans les 22 communes de Tours Métropole, partout dans les rues (même à Saint-Etienne-de-Chigny ou Mettray). La ville d’Amboise a elle aussi étendu la zone où il faut se couvrir le nez et la bouche : tout le centre-ville est désormais concerné. Si vous avez besoin de renouveler votre stock, la mairie de Tours poursuit ses distributions gratuites de masques en tissu. Tout habitant de Tours (de plus de 11 ans) pourra se rendre à l’accueil de la mairie du lundi au vendredi 8h30 - 13h et 14h -17h (sauf vendredi 14h-16h30) à l’Espace Jacques Villeret des Fontaines du lundi au vendredi 9h - 12h30 et 13h30 - 16h30 à la Médiathèque F Mitterrand de Tours-Nord mardi 13h30-18h30, mercredi 10h-12h30 / 14h-18h30, jeudi 9h-12h30, vendredi 13h30-18h30 et samedi 10h-12h30 / 14h-18h et enfin au Château de Tours du mardi au dimanche : 14h à 18h.

De son côté Tours Métropole annonce que dès novembre des bacs permettront de collecter les masques jetables ou les masques en tissu usagés dans le but de les valoriser en tant que combustibles. Toujours mieux que de les jeter dans la poubelle ou, pire, dans la rue.

3 – Garez-vous correctement !

Début 2021 au plus tard, la mairie de Tours utilisera ses caméras de surveillance pour verbaliser à distance les véhicules mal garés (sur des passages piétons, des pistes cyclables, devant des sorties de secours…). Ces stationnements gênants qui peuvent bloquer des personnes à mobilité réduite ou poser problème aux cyclistes sont sanctionnés d’une amende de 135€. Une tolérance d’une dizaine de minutes sera tout de même appliquée par la police municipale pour des personnes qui se gareraient juste pour décharger quelque chose, par exemple.

4 – Hommages à Samuel Paty

Des rassemblements à Tours, Saint-Pierre-des-Corps, Saint-Avertin, Joué, Chinon… Cette semaine, la Touraine a salué la mémoire de Samuel Paty, l’enseignant décapité dans les Yvelines parce qu’il avait montré des caricatures de Mahomet à ses élèves de 4e. Pour la rentrée des vacances de la Toussaint le 2 novembre, une minute de silence sera observée dans l’ensemble des établissements scolaires d’Indre-et-Loire.

5 – Le moustique tigre prend ses aises

L’Agence Régionale de Santé affirme qu’après le Cher et l’Indre, des colonies de moustique tigre ont été repérées en Touraine : à Joué-lès-Tours et Place Coty à Tours-Nord. La prolifération de cet insecte d’à peine 5mm est jugée problématique car il peut transmettre des maladies comme la dengue. L’ARS conseille donc d’éviter de laisser de l’eau stagner dans vos jardins ou sur vos balcons dès maintenant et tout l’hiver car les œufs résistent au froid et pourraient éclore au printemps, favorisant ainsi l’augmentation de la population.

BONUS – Quel avenir pour le vélo à Tours ?

