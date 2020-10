Cinéma, nature, sport… Malgré le couvre-feu, 10 événements pour profiter du week-end en Touraine

On peut encore sortir le jour, profitons-en.

Un couvre-feu + un changement d’heure : ça fait quand même beaucoup de bouleversements en un seul week-end. Il va bien falloir s’y faire… Fort heureusement, on peut encore conserver quelques activités et pas seulement pour acheter sa baguette de pain. Voici de quoi vous changer les idées ce week-end en Indre-et-Loire (évidemment, vu la situation, cette liste est soumise aux modifications de dernière minute).

-------------

Cinéma…

Le Festival Désir... Désirs et les Cinémas Studio organisent une avant-première du film Garçon chiffon de Nicolas Maury en présence du réalisateur et comédien qui brille également dans la série Dix pour cent sur France 2. Rendez-vous fixé à 19h45 ce vendredi aux Studio…

Pitch : Jérémie, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. Sa vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition qui menacent son couple. Il décide alors de quitter Paris pour retourner dans son Limousin natal et tenter de se reconstruire auprès de sa mère.

Fête des fleurs d’automne…

Le Château du Rivau organise cet événement samedi et dimanche de 10h à 18h. On pourra admirer les collections végétales des jardins, participer à des ateliers créatifs et découvrir de nombreux artisans et pépiniéristes.

Au programme pour les grands : onitiation à l’Ikebana, art floral japonais, proposée par Yuriko ANGIBAUD, Maître Ikebana, école Sogetsu, forme « Moribana ». Ateliers de dégustations de pétales du chrysanthème (pour en faire des remèdes bien connus de la médecine chinoise) et des bienfaits des soupes de potirons et courges. Atelier ‘‘Herbier d’Argile’’ : créer des empreintes de fleurs et feuilles d’automne et en faire un diffuseur de parfum. Profitez des nombreux exposants du monde des Jardins.

Pour les petits : atelier sculpture de citrouilles à 11h (sur réservation, max.15 enfants - Tarif : 4 €). Atelier ‘‘Herbier d’Argile’’. Atelier création de Petites Bêtes, avec les petites citrouilles du potager. Maquillage fantastique et féerique avec Karen (Tarif : 3 €). Atelier Land art, les fleurs d’automne et les pétales du Jardin du Rivau deviennent des créations artistiques, un véritable feu d’artifice...

Tarifs d’entrée : entre 6 et 9€.

Octobre Rose…

C’est le mois de lutte contre le cancer du sein et chaque semaine il y a des événements pour sensibiliser les femmes à l’importance du dépistage organisé ou récolté des fonds en faveur d’associations qui aident les malades. L’Esprit Papillon organise ainsi un week-end d’animations à l’Auberge de Jeunesse de Tours (Etape 84 Avenue de Grammont). Samedi : ateliers créatifs, conseils esthétiques, art-thérapie, massages ou sophrologie. Dimanche : des marches de 5 ou 10km dès 9h pour des visites sensorielles de la ville de Tours. Renseignements et inscriptions : 06 77 79 24 59.

Toujours dans le cadre d’Octobre Rose, un marché de créatrices est prévu samedi dès 10h sur le Bd Heurteloup entre la mairie et la gare. Et à 14h, conférence «La recherche et les traitements contre le cancer du sein : avancées et perspectives par le Docteur Nicolas Joubert, Salle Anatole France à la mairie.

Expo…

La Médiathèque de Joué-lès-Tours présente une exposition des productions plastiques et livres-objets sur le thème du voyage créées par les élèves de la classe 6°A du Collège Arche du Lude. A découvrir ce vendredi et ce samedi aux horaires d'ouverture de la Médiathèque !

Concert…

Si vous souhaitez découvrir la musique mongole, vous pourrez le faire ce vendredi dès 20h au Grand Théâtre de Tours. Ce sera avec l’ensemble Arguson.

Dégustation de vin…

Dégustation gourmande dans une cave secrète du Vieux-Tours (un bâtiment situé dans le centre médiéval construit à la fin du XVème et début du XVIème siècle, et qui dépendait du fief de la Trésorerie de Saint Martin. En 1930, les locaux furent légués à l'Union Compagnonnique des Compagnons du Tour de France Des Devoirs Unis). Après la visite de l’oratoire voûté, un œnologue-guide sensoriel initie à des accords mets et vins en compagnie d'un vigneron du Val de Loire, en extérieur dans la cour de l'immeuble. Rendez-vous dès 18h. Contactez l’Office du Tourisme de Tours pour réserver votre place.