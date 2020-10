Covid-19 en Touraine : c’est officiel, le couvre-feu débute samedi

Sur l’ensemble du département.

C’est officiel, le 1er ministre Jean Castex l’a annoncé en conférence de presse : ce samedi 25 octobre à minuit pile, l’Indre-et-Loire rejoint la liste des territoires placés en zone d’alerte Covid maximale ce qui entraîne l’instauration d’un couvre-feu de 21h à 6h du matin.

« Nous observons une progression rapide et très préoccupante du virus dans tous les pays d’Europe. Nul n’est épargné » a déclaré le chef du gouvernement pour se justifier. « La situation est grave en Europe et en France. Au cours des derniers jours la situation sanitaire a continué de se dégrader » a poursuivi Jean Castex évoquant une hausse du nombre de cas de 40% en une semaine. En moyenne, chaque personne infectée en contamine 1,35 autre soit « un doublement du nombre de cas en 15 jours » selon le locataire de Matignon qui note que toutes les tranches d’âge sont touchées, notamment les plus de 65 ans.

« Ces mesures sont lourdes, j’en ai conscience et je les assume » a indiqué Jean Castex qui précise qu’il faudra attendre la semaine prochaine pour savoir si la stratégie est efficace dans les territoires où elle a été mise en place dès samedi 17 octobre. « Ma priorité est de sauver des vies » a lancé le 1er ministre, prêt à durcir le couvre-feu si la situation sanitaire ne s’améliore pas. En 5 jours, 4 000 personnes ont été verbalisées pour non-respect des règles (sur un total de 32 000 contrôles.

Il n’y a pas que l’Indre-et-Loire qui passe en zone d’alerte maximale : 37 autres départements font partie de cette nouvelle vague de restrictions, dont le Loiret. Le couvre-feu y restera en vigueur pendant au moins 6 semaines, c’est-à-dire jusqu’au début du mois de décembre. Et c’est bien sur l’ensemble du territoire tourangeau qu’on devra rester à la maison de 21h à 6h sauf exception (déplacement professionnel, promenade du chien, garde d’enfant, assistance à une personne vulnérable…). Comme pendant le confinement, il faudra remplir une attestation de déplacement dérogatoire sur papier ou smartphone,d’ores et déjà disponible sur le site du ministère de l’intérieur. Si on vous contrôle sans, vous risquez 135€ d’amende et jusqu’à 3 750€ en cas de récidive.

Précisons bien que le couvre-feu débute samedi 25 octobre à 0h. C’est-à-dire que vendredi vous pouvez sortir sans problème jusqu’à 23h59 (les bars devront fermer à 22h). Samedi, il sera interdit d’être dehors de minuit à 6h puis de nouveau dès 21h. Cette fois, bars et restaurants devront baisser le rideau dès le début du couvre-feu (sauf pour de la vente à emporter).

Le détails des règles locales du couvre-feu seront détaillés à 19h par la préfecture d’Indre-et-Loire. Nous vous tiendrons informés sur ce site.