Covid-19 en Touraine : le TVB s’adapte et avance l’horaire des matchs

La Coupe de France est également annulée.

Le 1er ministre Jean Castex prévoit une conférence de presse ce jeudi 22 octobre à 17h et il devrait annoncer qu’une série de villes ou de départements passent en zone d’alerte Covid maximale ce qui entraînerait l’obligation de respecter un couvre-feu entre 21h et 6h du matin. La Touraine a de fortes chances de se retrouver dans la liste, d’autant que la préfecture d’Indre-et-Loire invite les médias à 19h pour une conférence de presse afin de faire le point sur l’épidémie.

Et même si on ne passe pas immédiatement sous le régime du couvre-feu, les données de la crise sanitaire transmises par les autorités laissent imaginer que ça finira par arriver. Le Tours Volley Ball préfère anticiper, voici donc ce qu’il annonce ce jeudi dans un communiqué :

« En prévision des nouvelles mesures qui vont être confirmées ce jour (couvre-feu à 21h00), nous sommes contraints de changer les dates et horaires de nos prochains matchs : TVB/Sète : samedi 31 octobre 17h00 (au lieu du 30/10 à 20h00) et TVB/Montpellier : samedi 7 novembre à 17h00 (au lieu du 06/11 à 20h00). »

Le club a également demandé le report du match TVB/Paris au 22 novembre à 17h en raison d’un match de Ligue des Champions contre les Turcs d’Izmir programmé le 19.

L’autre annonce du jour confirmée par le club de volley tourangeau la voici :

« Le Bureau Exécutif de la Fédération Française de Volley a pris la décision d'annuler la Coupe de France professionnelle masculine 2020/2021. Au regard des difficultés rencontrées à jouer les premières journées de championnat professionnel dans leur intégralité et de la demande d'une majorité de Présidents de clubs de Ligue AM de ne pas surcharger les calendriers, le Bureau Exécutif de la FFVolley a décidé d'annuler la Coupe de France professionnelle masculine 2020/2021 (matchs soumis à tirage au sort). »

Il faut rappeler qu’il y a quelques semaines, cette même Coupe de France a déjà été impactée par le coronavirus. Les demi-finales et la finale initialement prévues au mois de mars devaient se dérouler à Toulouse. En raison d’un cluster au sein du club de la ville rose, et du refus du TVB de se déplacer, tous les matchs ont été annulés et le trophée décerné à Poitiers sur tapis vert. Il faut préciser aussi que le championnat de Ligue A a déjà vu plusieurs de ses rencontres reportées à cause de contaminations dans différentes équipes. Le volley n’est pas un cas unique : le foot, le basket ou le hockey sont également concernés ou ont déjà été touchés.